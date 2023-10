Alexander Prass will mit Sturm endlich daheim gegen einen italienischen Klub gewinnen. APA/ERWIN SCHERIAU

Graz - Fußballfest am Nationalfeiertag in Graz-Liebenau: Vor ausverkauftem Haus empfängt der SK Sturm am Donnerstag (18.45 Uhr, live ServusTV, Sky) in der Europa League Atalanta Bergamo. Die in Form befindlichen "Blackys" hoffen auf den ersten Heimsieg im Europacup gegen eine italienische Mannschaft. "Uns erwartet ein großes Spiel. Wir haben Selbstvertrauen und werden unsere Chancen gegen dieses Topteam suchen. Wir trauen uns etwas zu", verkündete Trainer Christian Ilzer.

Die breite Brust der Grazer kommt nicht von ungefähr, Sturm hat seine letzten fünf Pflichtspiele bewerbsübergreifend gewonnen und ist klarer Bundesliga-Spitzenreiter. In der Europa League gewannen die Steirer nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Sporting Lissabon mit einem 1:0 bei Raków Czestochowa. Das Doppel gegen Tabellenführer Bergamo - in zwei Wochen folgt das Auswärtsspiel in der Lombardei - ist richtungsweisend in Sachen Europacup. "Um morgen reüssieren zu können, brauchen wir einen Hochleistungsauftritt", so Ilzer.

Ob Torgarant William Böving gegen die Italiener auflaufen kann, ist noch ungewiss. Der Däne hatte zuletzt gegen Hartberg wegen einer Schambeinentzündung gefehlt. "Bövings Ausfall ist entgegen anderslautenden Meldungen nicht fix. Er hat die beiden letzten Trainingseinheiten voll mitgemacht, wir dürfen aber nichts riskieren", erklärte Ilzer. Bei allen anderen angeschlagenen Spielern stehen die Zeichen gut.

Ausbaufähige Bilanz

Ex-Italien-Legionär David Schnegg (Venezia, Crotone) hat unterdessen die Spiele gegen Atalanta nicht in guter Erinnerung und ist voll des Lobes für den Gegner. "Die Serie A ist eine Topliga und Atalanta gehört seit Jahren zu den Topteams dieser Liga. Sie haben ein sehr gutes Scouting, ein Gespür für viele junge Spieler und eine gute Mischung mit den erfahrenen Spielern", so die Einschätzung des Linksverteidigers.

Probleme mit dem Selbstvertrauen gibt es bei Atalanta jedenfalls nicht, die Bilanz der Bergamasken in ihren letzten sieben Partien ist mit fünf Siege und einem Remis bei nur einer Niederlage (gegen Lazio) mehr als herzeigbar. In der Europa League ist die Elf von Coach Gian Piero Gasperini noch makellos, Erfolge gegen Raków (2:0) und Sporting (2:1) stehen zu Buche.

Verzichten muss Gasperini weiter auf Rekordtransfer El Bilal Toure, der Malier hat wegen einer Oberschenkelverletzung noch kein Spiel in dieser Saison bestritten. Den Weg mit nach Graz angetreten hat hingegen Teun Koopmeiners, der 25-jährige Niederländer hatte zuletzt an einer Kniesehnenverletzung laboriert.

In zwölf EC-Duellen mit italienischen Clubs gelang Sturm bisher bei sechs Niederlagen nur ein Sieg (1:0 bei Lazio Rom am 12.12.2003 im UEFA-Cup), daheim ist die Bilanz mit drei Remis und drei Pleiten ausbaufähig. Für Bergamo ist es das erste Aufeinandertreffen mit einem österreichischen Verein in einem UEFA-Bewerb überhaupt, ein einziges Duell gab es 1968 mit der Wiener Austria im Mitropacup. Bei der Premiere mit Sturm können Gianluca Scamacca, Giorgio Scalvini und Co. auf die Unterstützung ihrer Fans bauen, ist doch der Auswärtssektor ebenfalls restlos ausverkauft. (APA, red, 25.10.2023)

Gruppe D - 3. Runde:

SK Sturm Graz - Atalanta Bergamo (Graz, Stadion Liebenau, 18.45 Uhr/live ServusTV, Sky, SR Duje Strukan/CRO)

Sturm: Scherpen - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc Stankovic, Lavalee - Prass, Kiteishvili - Sarkaria, Jatta

Es fehlt: Geyrhofer (Knieverletzung)

Fraglich: Böving (Schambeinentzündung)

Atalanta: Musso - Scalvini, Kolasinac, Djimsiti - Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri - Koopmeiners - Scamacca, Lookman

Es fehlen: Palomino (Oberschenkel), Touré (Oberschenkel)

Parallelspiel: Raków Czestochowa - Sporting Lissabon (18.45 Uhr)