In Österreich besitzt das reichste Prozent der Bevölkerung rund die Hälfte des Vermögens. imago images/Kirchner-Media

Frage: Kann man durch Arbeit reich werden?

Antwort: Die höchsten Gehälter in Österreich bekommen laut einer Auswertung von Kununu, einem Portal für Arbeitgeberbewertungen, derzeit Ärzte, Software-Architekten, Steuerberater und Finanz- und Rechnungswesenfachleute.



Bei Ärzten liegt das Durchschnittsbruttogehalt pro Jahr laut der Kununu-Auswertung beispielsweise bei 76.500 Euro – wobei es freilich einen großen Unterschied macht, ob man etwa als Allgemeinmediziner in einer Landpraxis arbeitet oder als Facharzt in einem lukrativen Fachgebiet samt Privatordination.



Kununu hat übrigens auch ausgewertet, welche Jobs auf dem Portal am schlechtesten bezahlt sind. Darunter finden sich etwa Callcenter-Mitarbeiter (durchschnittliches Brutto-Jahresgehalt 26.200 Euro), Lebensmittelverkäuferinnen (25.100 Euro), Friseurinnen (24.600 Euro), Küchenhilfen (23.600 Euro) und Tankstellenmitarbeiter (23.500 Euro). Nur durch Arbeit reich zu werden ist schwierig.

Frage: Aber selbst wenn ich einen gut bezahlten Job finde, frisst die Inflation meinen Reichtum auf, oder?

Antwort: Derzeit droht diese Gefahr durchaus. Laut den aktuellsten Zahlen vom September betrug die Inflation in Österreich sechs Prozent. Noch im August betrug sie 7,5 Prozent, im Mai waren es gar neun Prozent. Derartige reale Verluste knabbern an der Kaufkraft der Ersparnisse. Andererseits wachsen die Gehälter infolge kollektivvertraglicher Erhöhungen gemeinhin mit der Inflation – zumindest mit zeitlicher Verzögerung. Zudem gibt es ein paar andere Wege, Ersparnisse zu schützen.

Frage: Welche wären das?

Antwort: Ob man damit reich wird, steht auf einem anderen Blatt, aber zumindest wird man nicht viel ärmer, wenn man einige Dinge beherzigt: Man sollte sein Geld beispielsweise nicht einfach auf dem Girokonto liegen lassen – wie es viele Menschen in Österreich tun –, sondern es auf Sparkonten transferieren, die höhere Zinsen bieten oder etwa einen bestimmten Zeitraum lang gesperrt sind.



Noch avancierter wäre es, alles Geld, das man eine Zeitlang nicht braucht, in Anleihen mit kurzer Laufzeit zu investieren. Wer Teile seines Vermögens noch länger nicht benötigt und etwas mehr Risiko auf sich nehmen möchte, kann es sogar mit Aktien versuchen. Jedenfalls zahlt es sich aus, sich mit solchen Produkten auseinanderzusetzen. Anlageberater empfehlen dabei aber stets, rund das Doppelte der monatlichen durchschnittlichen Ausgaben auf dem regulären Girokonto parat zu haben – also jederzeit verfügbar.

Frage: Aber reich werde ich mit solchen Schritten nicht, oder?

Antwort: Nein, es sei denn, man tätigt außerordentliche Glücksgriffe. Ein gutes Beispiel sind jene (wenigen), die früh in Kryptogeld investiert haben – und die (vielen) Trittbrettfahrer, die später Verluste damit einfuhren. Überhaupt wird man in Österreich weder mit Arbeit noch mit geschickter Geldanlage schnell reich, sondern vor allem mit einem: Erben.



Laut einer Erhebung des arbeitnehmernahen Momentum-Instituts vom heurigen Frühjahr erbt jemand mit einer Wahrscheinlichkeit von 76,6 Prozent – sofern er unter die zehn reichsten Prozent der Haushalte in Österreich fällt. Im untersten Vermögenszehntel hingegen beträgt die Erbwahrscheinlichkeit nur 19,7 Prozent. Was die durchschnittliche Höhe von Erbschaften betrifft, beträgt sie bei den obersten zehn Prozent 413.200 Euro; bei den untersten liegt sie lediglich bei 20.700 Euro.

Frage: Ist das nicht ungerecht?

Antwort: Eine Erbschafts- und Schenkungssteuer, die auf leistungsloses Einkommen anfällt, galt eigentlich international lange Zeit als kernliberale Forderung – immerhin kann sie zu mehr Chancengleichheit führen und jene belohnen, die für ihr Geld arbeiten. In Österreich liegen die Dinge ein bisschen anders. Im Jahr 2008 wurde die Erbschaftssteuer, die damals schlecht konstruiert war, wegen Verfassungswidrigkeit abgeschafft.



Seither machen sich vor allem die SPÖ und die Grünen für eine Wiedereinführung stark – selbst die marktliberalen Neos können sich dann und wann in einzelnen Statements dafür erwärmen. Laut SPÖ-Konzept etwa sollen Summen, die eine Million Euro übersteigen (wobei Schulden berücksichtigt werden), unter die Erbschaftssteuer fallen. Doch ÖVP und FPÖ – ausgerechnet jene Parteien, die sonst gern Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung beschwören – stehen der Idee ablehnend gegenüber. Der Staat hebe hierzulande ohnehin schon hohe Steuern ein, lautet deren Argumentation. (Joseph Gepp, 27.10.2023)