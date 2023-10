In Österreich wird man vor allem mit einem schnell reich: Erben. Weil Lohneinkommen stagnieren, kann die Mehrheit kein Vermögen aufbauen. Sollte man Erben besteuern?

Eine Erbschaftssteuer könnte den Faktor Arbeit entlasten und das Gefälle zwischen Arm und Reich reduzieren. IMAGO/Christian Ohde

Für: Die Wenigsten besitzen am meisten

Vieles spricht dafür, Erbschaften in Österreich zu besteuern. Denn unsere Gesellschaft ist gespalten. Die Hälfte der Bevölkerung verfügt abgesehen von Pensionsansprüchen über kein nennenswertes Vermögen. Ein großer weiterer Teil besitzt nur ein Eigenheim und ein Sparbuch.

Die großen Vermögen sind konzentriert auf die reichsten fünf Prozent der Bevölkerung. Nur wer zu dieser Gruppe gehört, profitiert von Wertsteigerungen bei Aktien, Unternehmen und Grundbesitz. Das ist das gute Recht jedes Eigentümers und Investors.

Bloß führt die Kluft in der Verteilung dazu, dass das Gefälle stetig steiler wird: Weil Lohneinkommen stagnieren, kann die Mehrheit nie ein Vermögen aufbauen. Eine Erbschaftssteuer, die voll dazu genutzt wird, den Faktor Arbeit zu entlasten, kann diese Entwicklung korrigieren. Das andere Argument lautet: Leistung. Unternehmer und Arbeitnehmer zahlen nahezu fünfzig Prozent Steuern auf ihre Einkommen, während Erben nichts kostet.

Das widerspricht dem Grundgedanken unseres Wirtschaftssystems, wonach Fleißige mehr bekommen sollen. Deshalb fordern nicht nur Linke eine Erbschaftssteuer, sondern auch viele Wirtschaftsliberale, in Österreich etwa Ex-Erste-Chef Andreas Treichl und Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner.

Wider: Nicht zielführend

Eine Erbschaftssteuer ist politisch schwer durchzusetzen – und noch schwieriger lässt sie sich der Bevölkerung vermitteln. Psychologisch ist es schwierig, eine neue Steuer einzuführen, die vom Tod naher Angehöriger abhängt. Zudem ist die Sorge groß, dass Angehörige der oberen Mittelschicht zur Kasse gebeten werden könnten.

Ein Beispiel: Wer etwa in jüngeren Jahren eine Familienwohnung in einer mittelteuren Gegend in Wien gekauft hat, sie brav bis zur Pension abbezahlt und schließlich eine weitere kleine Wohnung oder ein Wochenendhäuschen erwirbt – dessen Vermögen mag netto schon deutlich über einer Million liegen.

Dementsprechend wäre diese Person laut SPÖ-Konzept erbschaftssteuerpflichtig. Damit verbunden ist die Sorge, dass der Staat an die Vermögen der wirklich Reichen gar nicht herankommt. Diese haben ihr Vermögen etwa häufig in Privatstiftungen geparkt, die formell keinen Eigentümer haben – und deren Werte sich noch dazu ins Ausland transferieren ließen, sollte es wirklich hart auf hart kommen. Fazit: Die Wiedereinführung der Erbschaftssteuer ist nicht zielführend, denn es droht großer politischer Ärger – und wenig Ertrag. (Joseph Gepp, 27.10.2023)