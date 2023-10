Obwohl die Gewinnchancen sehr gering sind, gehört Lotto zu den beliebtesten Glücksspielen in Österreich

Am Traum vom großen Glückstreffer verdienen vor allem Lottogesellschaften. IMAGO/osnapix

Die Hoffnung auf das schnelle Geld kann ein starker Antrieb sein. Zum Beispiel für die Entwicklung von Wahrscheinlichkeitstheorien. So gilt der Briefwechsel der beiden Mathematiker Blaise Pascal und Pierre de Fermat im 17. Jahrhundert über das Problem eines Würfelgamblers als Geburtsstunde der Wahrscheinlichkeitsrechnung.



Doch gerade die Stochastik zeigt: Glücksspiele sind komplett irrational. Die Gewinnchance bei einem der populärsten Glücksspiele Österreichs, dem Lotto 6 aus 45, ist verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit eines Lottosechsers liegt bei rund eins zu acht Millionen – also 0,0000123 Prozent. Es ist damit wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen oder mit einem sechsten Finger oder Zeh geboren zu werden. Schlussendlich verdienen am Traum vom großen Glückstreffer vor allem die Lotteriegesellschaften, die bei jeder Ziehung Millionenbeträge einnehmen. (Helene Dallinger, 27.10.2023)