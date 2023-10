Hinter der Anwendung "Virtual Near Death Experience" steckt ein skurriles VR-Erlebnis. Getty Images/iStockphoto

Der Puls verlangsamt sich und mit ihm der akustische Piepton des Herzmonitors. Ansonsten herrscht Stille. Über dem Geschehen schwebend werde ich Augenzeuge einer Operation: Ein Ärzteteam versucht gerade, dem Patienten auf dem Tisch das Leben zu retten. Vergeblich. Ein durchgehender Signalton gibt nach kurzer Zeit zu verstehen, dass es vorbei ist. Vorbei mit dem Leben des Beobachters, denn durch Nebelschwaden entferne ich mich immer weiter vom Operationssaal und trete scheinbar die Reise ins Jenseits an.

Niedriger Einsatz für ein unbequemes Thema

Der Beginn der "Virtual Near Death Experience" kann für manche beängstigend sein. Es handelt sich um die Simulation einer Nahtoderfahrung, für die man eine Virtual-Reality(VR)-Brille benötigt. Abgesehen davon ist der Einsatz niedrig, die Software selbst kostet nur einen Euro. Das lässt sich auch daran erkennen, dass die Produktion keine aufwendige ist, wie man sie von Blockbustern der Spielebranche kennt. Die Atmosphäre entschädigt jedoch für einiges, in Verbindung mit der immersiven Perspektive kann allein schon der sich verlangsamende Puls recht verstörend wirken. Das Gefühl ist unangenehm.

Am Anfang und am Ende der "Virtual Near Death Experience" steht ein Operationssaal im Mittelpunkt. VirtualRehabART4Health

Sterben und Tod sind unausweichliche Tatsachen, die Menschen dennoch gerne aus ihrem Leben fernhalten. Sterbende, das sind am besten immer die anderen. Und natürlich auch niemand, der einem nahesteht, am besten möglichst weit weg. Ist man dann doch betroffen, fällt man plötzlich aus allen Wolken. Auch mir fällt es nicht leicht, mit dem Tod umzugehen, sobald er mich oder meine Angehörigen betrifft. Kann man dieses unangenehme Gefühl durch so eine Erfahrung besser in den Griff bekommen? Eher zufällig stieß ich auf der PC-Plattform Steam auf diese Anwendung, die mich dazu brachte, mich erneut mit dem Thema zu beschäftigen.

Esoterische Klischeeschleuder

Nach dem Start der "Virtual Near Death Experience" hat man während des gesamten Geschehens aktiv nichts mehr zu tun. Eigentlich logisch, wenn man einen Toten simulieren soll. Was auf den bereits beschriebenen Operationssaal folgt, schwenkt aber ein bisschen in der Dramatik um und lässt sich am besten als künstlerische Interpretation des Lebens nach dem Tod beschreiben. Begleitet von gutturalen Klängen schwebt man zunächst eine Weile in einer Art dunklem, nebelverhangenem Warteraum, bevor der langsame Aufstieg zu einem hellen Lichtpunkt beginnt.

Spätestens, als ich mit Schmetterlingen durch einen Wolkentunnel fliege, ist mir endgültig klar, wohin die Reise geht: nicht ins Jenseits und auch nicht nach Walhall, sondern mit einer esoterischen Klischeeschleuder in ein polygonarmes Refugium, dem ich freiwillig auf den Leim gegangen bin. Nach etwa zehn Minuten endet die Reise wieder dort, wo sie begonnen hat: im Operationssaal. Das Herz des Patienten schlägt wieder, der lebensrettende Eingriff ist doch noch irgendwie gelungen. Hartnäckige Gemüter werden spätestens jetzt durch penetranten Applaus ins Leben zurückgeholt. Oder einfach geweckt, wenn man vorher eingeschlafen ist.

Eine gewisse Enttäuschung ist nicht von der Hand zu weisen, andererseits bin ich selbst schuld. Natürlich kann eine Software um einen Euro keine seriösen Antworten liefern, das ist klar, aber ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet. Doch das war offenbar zu viel. Bis auf das anfängliche Erlebnis, das gerade über Virtual Reality recht intensiv und bedrückend veranschaulicht, wie sich die letzten Sekunden anfühlen könnten, war für mich nur wenig Verwertbares dabei. Das unangenehme Gefühl, das für mich in Verbindung mit dem Thema steht, ist geblieben. Es gibt ad hoc auch keine greifbare VR-Alternative, die "besser" wäre als die "Virtual Near Death Experience".

Der Todessimulator aus Australien

Aber eine aufwendigere. Mit einer provokanten Kunstinstallation im australischen Melbourne lud der Künstler Shaun Gladwell in diesem Jahr die Öffentlichkeit ein, den Sterbeprozess in einer krankenhausähnlichen Umgebung nachzuerleben. Die Installation mit dem treffenden Namen "Death Simulator" ermöglichte es den Besuchern, den Übergang vom Herzstillstand zum Hirntod zu erleben. Die Besucher wurden auf ein vibrierendes Bett gelegt und trugen eine VR-Brille, um in eine simulierte Erfahrung des Lebens nach dem Tod einzutauchen, die ein holografisches Abbild ihres eigenen Körpers darstellte.

Das Experiment sollte die Grenzen zwischen Kunst, Technologie und menschlicher Erfahrung verwischen und einen ungewöhnlichen und tiefen Einblick in die letzten Momente des Lebens bieten. Ob dies bis zum Ende der Ausstellung im August dieses Jahres gelungen ist, kann nur vermutet werden. Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich.

Nicht so einfach abzubilden

Unvergleichlich mehr über das Sterben erfährt man von Eva Masel. Sie ist Leiterin der Klinischen Abteilung für Palliativmedizin an der Medizinischen Universität Wien und Vorstandsmitglied der Österreichischen Palliativgesellschaft. Im Gespräch mit dem STANDARD betont Masel, dass der Sterbeprozess ein komplexes und höchst individuelles Erlebnis ist, das wissenschaftlich noch nicht vollständig erfasst ist. Dementsprechend schwierig sei es auch, diesen Prozess mittels Virtual Reality abzubilden. Das erklärt auch das bescheidene Ein-Euro-Erlebnis.

Der Sterbeprozess ist individuell verschieden und folgt keinem einheitlichen Schema. Dennoch gibt es wiederkehrende Aspekte, wie eine Verlangsamung der Aktivitäten, eine spürbare Zurückgezogenheit, Unruhezustände und mögliche Halluzinationen. Manche Sterbende berichten sogar, dass sie das Gefühl haben, von verstorbenen Angehörigen oder Freunden abgeholt zu werden. Nach Masel könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass in diesen Momenten tief verwurzelte innere Bilder und Erfahrungen an die Oberfläche kommen, die den Betroffenen über weite Strecken seines Lebens begleitet haben.

In der Medizin spricht man jedenfalls davon, dass Menschen in den letzten Momenten ihres Lebens oft einen Zustand des "terminalen Deliriums" erleben, der von Unruhe und Verwirrung geprägt ist. "In diesem Zusammenhang berichten uns Menschen immer wieder, dass sie Dinge sehen, die für andere nicht sichtbar sind", sagt Masel und fügt hinzu, dass Sterbende oft auch "entrückt" wirken, als seien sie "nicht mehr ganz da".

Skepsis gegenüber Virtual Reality

Die Palliativmedizinerin betont zudem, wie wichtig es ist, sich bereits in gesunden Tagen mit dem Sterben auseinanderzusetzen, und plädiert für einen bewussten Umgang mit dem Lebensende: "Sterben ist natürlich eine Extremsituation, aber am Lebensende ist es auch wichtig, sich Hilfe zu holen. Je öfter man sich damit auseinandersetzt und je mehr Offenheit man entwickelt, desto leichter fällt es auch, damit umzugehen. Das gilt sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen."

Dem Einsatz von Virtual Reality im Zusammenhang mit dem Sterben steht sie skeptisch gegenüber. Während die Technik in anderen Bereichen der Medizin durchaus hilfreich sein kann, betont sie, dass der menschliche Faktor bis auf weiteres unersetzlich bleibt: "Was beim Sterben immer dazugehört, ist der Mensch als Medizin für den Menschen, und das kann Virtual Reality meines Wissens nach nicht simulieren." Ein wertvoller Hinweis, der mir vor der "Virtual Near Death Experience" auch eine skurrile Erfahrung erspart hätte. Und einen Euro. Dass sich das unangenehme Gefühl auch anders in den Griff kriegen lässt, ist immerhin beruhigend. (Benjamin Brandtner, 31.10.2023)