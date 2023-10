Preise von Services wie Apple Arcade, Apple One oder Apple TV+ werden auch in Österreich empfindlich teurer

Für Serien wie Ted Lasso muss man künftig tiefer in die Tasche greifen. Richard Shotwell/Invision/AP

Apple TV+ machte sich in den letzten Jahren vor allem durch hochwertige Serien einen Namen. Im Gegensatz zu Netflix oder Disney+ geizte man mit Quantität, konnte allerdings mit Produkten wie "Ted Lasso", "For all Mankind", "Foundation" oder "The Morning Show" nicht nur Preise einheimsen, sondern auch das Publikum binden. Nun wird der Service allerdings empfindlich teurer.

Deutlicher Anstieg

Es war fast abzusehen, dass der verhältnismäßig günstige Preis von 6,99 Euro pro Monat nicht ewig halten hat können. Der Anstieg auf 9,99 Euro pro Monat war dann aber doch überraschend. Während Bestandskunden kürzlich über die bevorstehende Veränderung informiert wurden, müssen Neukunden ab sofort mit den neuen Preisen leben.

Ebenfalls betroffen von dem Anstieg ist Apple Arcade, die Spiele-Bibliothek des Unternehmens. Zahlte man bisher 4,99 Euro, sind ab jetzt 6,99 Euro pro Monat fällig. Zu guter Letzt wird auch das Sammelabo Apple One in beiden Varianten um jeweils drei Euro angehoben. Nicht betroffen von der Erhöhung ist derzeit Apple Music. (red, 26.10.2023)