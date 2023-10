Ein 31-Jähriger wird verdächtigt zwei Frauen in die Pöllatschlucht nahe dem Schloss Neuschwanstein gestoßen zu haben. EPA

Schwangau – Vier Monate nach dem Gewaltverbrechen an zwei amerikanischen Touristinnen in der Nähe von Schloss Neuschwanstein in Deutschland ist Anklage gegen einen 31-Jährigen erhoben worden. Dem US-Amerikaner werde Mord und versuchter Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Kempten am Donnerstag mit.

Eine 21-Jährige ist im Zuge des Gewaltverbrechens im Juni gestorben. Die Tat hatte einen Großeinsatz der Polizei rund um das Schloss ausgelöst. Der 30-jährige Tourist aus den USA wurde im Juni festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, die beiden Frauen, 21 und 22 Jahre alt, in die Pöllatschlucht nahe dem Schloss gestoßen zu haben, nachdem er die jüngere der beiden, ebenfalls eine US-Amerikanerin, angegriffen haben soll. (APA, 26.10.2023)