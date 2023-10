Wien – Mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und durch die Bundesregierung haben am Donnerstag die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. Bei teils sonnigem Wetter war der Heldenplatz bereits recht gut besucht. Als nächster Höhepunkt folgen ein Überflug der Eurofighter und die Angelobung der Rekruten.

Zusätzlich zur Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz öffnen auch heuer wieder Kanzleramt und Parlament die Pforten für Interessierte. In der Hofburg empfängt Bundespräsident Alexander Van der Bellen ebenfalls Besucher. Wegen des großen Interesses der letzten Jahre beginnt der Tag der offenen Tür in der Präsidentschaftskanzlei diesmal bereits um 10 Uhr.

Mit der traditionellen Kranzniederlegung bei der Krypta am Heldenplatz haben die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag begonnen. APA/FOLRIAN WIESER

Sicherheitslage wird stündlich beobachtet

Im Kanzleramt können von 12 bis 17 Uhr die Repräsentationsräumlichkeiten besichtigt werden. Zudem können die Besucher Bundeskanzler Karl Nehammer sowie die Kanzleramtsministerinnen Karoline Edtstadler und Susanne Raab (alle ÖVP) treffen.

Um 10 Uhr öffnete das frisch sanierte Parlamentsgebäude seine Pforten für einen Blick hinter die Kulissen. Und auch der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ist von 11 bis 15 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Am Minoritenplatz findet der Tag der Polizei statt, am Rathausplatz geht das Sicherheitsfest der Stadt Wien über die Bühne.

Was die erhöhte Terrorwarnstufe anbelangt, werde die Sicherheitslage stündlich beobachtet und beurteilt, wie es im Vorfeld hieß. Sollte es die Lage erfordern, würden die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen erhöht und verschärft. (APA, 26.10.2023)