Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann ist laut dem Frauenmagazin "Emma" der "Sexist Man Alive 2023". Der Negativpreis wird in Anlehnung an den "Sexiest Man Alive" des "People"-Magazin verliehen. Alice Schwarzers "Emma" begründete den Schmähpreis etwa mit Böhmermanns Berichterstattung im "ZDF Magazin Royale" über Transpersonen sowie mit Angriffen auf Schwarzer und "Emma". Die 1977 gegründete feministische Zeitschrift appelliert an Böhmermanns Arbeitgeber, das ZDF, zu handeln.

Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann ist für "Emma" der "Sexist Man Alive 2023". ZDF/Jens Koch

Böhmermann sei der "Gipfel aufgeblasener Männlichkeit". Böhmermanns "Schmierentheater erhellt nicht, sondern verdunkelt. Dieses Arschloch ohne Herz ist kein Aufklärer, sondern ein Demagoge; ein Biedermann und Brandstifter", schreibt "Emma" in der Begründung.

Streitpunkt: Biologische Geschlechter

Der 42-Jährige hatte "Emma"-Gründerin Alice Schwarzer in seiner Sendung "namentlich in die Nazi-Ecke gerückt", moniert das Magazin. "Nazis lesen 'Emma'", hatte Böhmermann gesagt. Zusammen mit AfD-Politikerin Beatrix von Storch schüre sie "Hass gegen Transmenschen". Denn es sei "wissenschaftlicher Konsens", dass es "sehr wohl mehr als zwei biologische Geschlechter gibt", so Böhmermann. Und: "Transfrauen sind Frauen. Basta!" Alice Schwarzer hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach zu Transpersonen geäußert und von einem "Massenphänomen“ gesprochen sowie davon, dass es eine regelrechte "Transmode" gebe.

"Es kann vermutlich nicht mehr lange dauern, bis unser aller Böhmi verkündet: Die Erde ist eine Scheibe! Hoffentlich fallen wir dann nicht alle runter", spottet "Emma" in Richtung Böhmermann. Und: "Der Preis, den das ZDF für die Narrenfreiheit des 'Arschlochs mit Herz' (Selbstbeschreibung) zahlt, ist hoch. Denn diese Art von Schmierentheater erhellt nicht, sondern verdunkelt. Dieses Arschloch ohne Herz ist kein Aufklärer, sondern ein Demagoge; ein Biedermann und Brandstifter, der von den Gebühren der Öffentlich-Rechtlichen fett gefüttert wird. 651.000 Euro Jahresgehalt sollen es sein, steigend. Für einen Denunzianten und Volksverhetzer." "Emma" fragt: "Will ZDF-Intendant Himmler (Norbert, Anm.) den Böhmi wirklich immer weiter wüten lassen?"

Der Negativpreis für Jan Böhmermann reiht sich in eine breite Phalanx an Auszeichnungen ein, die der Satiriker und Moderator in den vergangenen Jahren für seine Arbeit erhalten hat. Seine Sendungen lösen regelmäßig heftige Kontroversen aus. (red, 26.10.2023)

