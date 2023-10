Das neue Feature dürfen leider nur Besitzer der aktuellen Watch-Generation nutzen. AFP/PATRICK T. FALLON

Die neue Funktion Doppeltipp ist mit dem derzeit erhältlichen Update watchOS 10.1 auch in Österreich verfügbar. Damit kann man einhändig bestimmte Aktionen auf der Watch auslösen, ohne das Display oder die Tasten berühren zu müssen. Tatsächlich funktioniert das neue Feature sehr verlässlich und schnell.

Einfache Bedienung

Früh am Morgen den Wecker an der Apple Watch mit nur einer Handgeste deaktivieren oder auf eine iMessage auf diese Art schnell reagieren können - all das ist mit dem neuen Feature Doppeltipp möglich. Einfach die Hand heben und ein blauer Rahmen am Display zeigt an, dass die neue Funktion aktiv ist. Mit dem Zusammenführen von zwei Fingern kann man dann einfach Anrufe annehmen, Musik pausieren oder ein Foto mit dem iPhone auslösen, sofern man in der Kamera-App diese Funktion aktiviert hat.

Finden und aktivieren kann man das Feature in den "Einstellungen" der Apple Watch. Dort auf "Bedienungshilfen" und "Gesten" klicken. Dort den Punkt "Doppeltipp" aktivieren. Um die neuen Funktionen verwenden zu können, braucht man das aktuelle watchOS 10.1 und eine Apple Watch Series 9 oder Apple Watch Ultra 2.

Wer noch ältere Apple Watches nutzt, der kann das neue Systemupdate dennoch installieren. Mit Name Drop kann man damit etwa Kontaktinformationen mit einer neuen Person austauschen, indem man die Apple Watch einfach in die Nähe eines iPhones mit iOS 17 oder einer Apple Watch bringt. Dieses Feature ist immerhin ab der Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 7 und höher verfügbar, sowie für die erste Apple Watch Ultra. (red, 26.10.2023)