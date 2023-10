In einem Feiertagsgruß an die Bevölkerung hatte der Bundeskanzler auf Twitter den falschen Bundesadler gepostet

Das ist die falsche Version des Bundesadlers – wie sie ursprünglich von Nehammers Account gepostet wurde. Screenshot

Ein Posting vom X-Account des Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) sorgte am Nationalfeiertag für Häme auf der Social-Media-Plattform, die lange als Twitter bekannt war. "Am heutigen Nationalfeiertag danke ich allen, die einen Beitrag für unser wunderschönes Land leisten und Österreich zu dem machen, was es ist: ein starkes, sicheres und lebenswertes Land. Glaubt an Österreich! Schönen #Nationalfeiertag!", hatte der Kanzler am Vormittag gepostet. Dazu veröffentlichte er ein Bild des österreichischen Bundesadlers – allerdings spiegelverkehrt. Der Bundesadler blickte nicht wie er soll nach links, sondern nach rechts.

Und hier die richtige Version des Bundesadlers – nachdem das Posting korrigiert wurde. Screenshot

In den Kommentaren auf Twitter musste der Kanzler für den Fauxpas zum Teil Häme einstecken. Das Posting wurde anschließend korrigiert und der richtige Bundesadler eingefügt. Im Bundeskanzleramt wollte man auf Anfrage kein Statement zu der Sache abgeben. Die ÖVP hatte bereits Ende September mit einem anderen Twitter-Fauxpas für Erstaunen gesorgt: Damals postete die Partei ein Sparschwein, mit dem die Antiteuerungskampagnen der Regierung beworben werden sollten. Allerdings stellte sich heraus, dass das dafür genutzte Stock-Foto russische Rubel statt Euro zeigte. (red, 26.10.2023)