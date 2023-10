In dieser Form würden wohl die wenigsten von uns ein Smartphone tragen wollen. Dennoch beflügeln solche Prototypen oftmals die Fantasie der Entwickler. Lenovo

Vor wenigen Tagen hat Lenovo einen Handy-Prototypen vorgestellt, der über ein biegbares Display verfügt. Für die Präsentation schnallte sich die Moderatorin das Smartphone über das Handgelenk. Das Wallpaper, so zeigt sie, kann auf Wunsch die Farbe des Outfits annehmen, welches die Besitzerin oder der Besitzer gerade trägt.

Zukunft des Smartphones

Ein Smartphone auf das eigene Handgelenk zu legen klingt im ersten Moment unangenehm. Deshalb hat Lenovo für die Präsentation die Rückseite des Prototypen ausgepolstert. Damit es in einer Position verharrt - das Display bleibt nämlich an - schnallt die Moderatorin das Gerät an eine bereits am Handgelenk befindliche Smartwatch.

6,9 Zoll ist das pOLED-Display im ausgefalteten Zustand groß und verfügt laut Lenovo über eine FHD+ Auflösung. Trägt man es auf dem Arm, wird das gezeigte Bild auf 4,6 Zoll optimiert. Wer beispielsweise im Zug mit dem Smartphone unterwegs ist, kann es auf Wunsch auch leicht biegen und so auf den Tisch stellen.

Im Handel werden wir den Prototypen allerdings wohl nicht sehen. Immer wieder präsentieren Hersteller wie Lenovo Smartphones oder Notebooks, die mit außergewöhnlichen Features beeindrucken, diese aber meist noch nicht marktreif sind. So zeichnen sie maximal eine Idee, wie die Zukunft nach dem Smartphone aussehen könnte. (red, 26.10.2023)