Für Eileen Campbell und Co. geht es gegen Portugal. APA/GEORG HOCHMUTH

Altach - Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam steht vor einem richtungsweisenden Doppel in der Nations League. Gegen den laut Weltrangliste leichtesten Gegner Portugal gilt es die Chance auf eine Top-Zwei-Platzierung in der Gruppe A2 zu wahren. Den Anfang macht die Heimpartie am Freitag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Altach, ehe am Dienstag (19.15) in Povoa do Varzim gespielt wird. Die Portugiesen (3) sind zwei Zähler vor der ÖFB-Truppe und Norwegen sowie hinter Frankreich (6) Zweiter.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann rechnete mit einem "richtigen Fight" in beiden Partien, in denen die Weichen für einen Verbleib in der A-Liga, den die ersten beiden Teams jeder Gruppe sicher haben, gestellt werden könnten. Die von Francisco Neto gecoachte Nummer 19 der Welt hat allerdings schon bei der WM mit einem starken Premierenauftritt trotz knapp verpasstem Aufstieg aufzeigen können. Im laufenden Bewerb konnten die guten Leistungen beim 0:2 gegen Frankreich sowie 3:2 gegen Norwegen bestätigt werden.

Im Rampenlicht

"Sie spielen sehr aggressiv und physisch, sind aber auch technisch gut und als Kollektiv sehr stabil. Sie werden uns vollends fordern", war sich Fuhrmann bewusst. Besonderen Respekt hat sie vor Jessica Silva, die Benfica-Stürmerin sei eine von mehreren "fantastischen" Spielerinnen. "Sie ist ein Wahnsinn", sagte die Wienerin. Doch auch ihr Kader ist mit vielen Legionärinnen stark bestückt. Im Vergleich zum Gastspiel in Norwegen (1:1) und der Partie gegen Frankreich (0:1) gibt es was die Stammkräfte betrifft keine Änderungen. Die Start-Aufstellung wird daher viel Ähnlichkeit mit jener beim Rekordspiel in der Generali Arena haben.

Bei beiden bisherigen Auftritten hatten sich die Österreicherinnen erst nach dem Seitenwechsel deutlich steigern können. "Im September hatten wir unterschiedliche Gesichter in der ersten und zweiten Halbzeit. Jetzt müssen wir von Anfang an eine starke Leistung bringen", forderte Fuhrmann. Dazu gehöre die richtige mentale Einstellung. "Wichtig ist, dass wir mit der vollen Überzeugung reingehen, dass wir die Qualität haben, da etwas mitzunehmen."

Klare Sprache

Die Rangliste spricht da eine klare Sprache, Österreich steht als 16. besser da als die Selecao das Quinas. "Die beiden Spiele gegen Portugal, das sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat, haben natürlich eine hohe Bedeutung für uns, weil es zwei sehr richtungsweisende Partien sein werden. Ich erwarte zwei Duelle auf Augenhöhe", verlautete ÖFB-Kapitän Sarah Puntigam. Beide Teams versuchen mit einem starken Kollektiv zum Erfolg zu kommen.

Gute Erinnerungen hat die ÖFB-Auswahl an die bisher einzigen beiden Pflichtspiele gegen die Portugiesinnen. Im November 2011 und April 2012 gab es in der EM-Qualifikation jeweils einen 1:0-Erfolg. Auch das jüngste Aufeinandertreffen im Rahmen des Test-Turnier Algarve Cup im März 2014 ging mit 2:1 samt einem Tor von Sarah Zadrazil an Österreich. Das waren auch die drei bisherigen Siege in sechs direkten Duellen, in denen es auch drei Niederlagen setzte.

"Auch wenn unser letztes Duell schon einige Zeit zurückliegt, wissen wir, dass es immer unangenehm ist, gegen sie zu spielen", sagte Fuhrmann. Den größeren Druck haben mit Blick auf die Tabelle die Heimischen. "Bisher konnten wir uns für unseren Aufwand und die Leistungen nur mit einem Punkt belohnen. Mit den Zuschauern im Rücken haben wir das klare Ziel, in Altach den ersten Sieg in der Nations League zu holen", gab die 43-Jährige die Marschroute vor. Der müsse nicht unbedingt mit "spielerischem Glanz" gelingen.

Wie zuletzt in Wien soll das Publikum die Gastgeberinnen wieder nach vorne peitschen. In Altach werden zwar mit etwas weniger als 5.000 Zuschauern halb so viele Anhänger dabei sein, die Cashpoint Arena ist bei diesem Besuch allerdings sehr gut gefüllt. (APA, 26.10.2023)