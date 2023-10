19.40 REPORTAGE

Re: Für immer Bali – Ruhestand auf der Insel Gottes Bali, die "Insel der Götter", ist kleiner als Korsika und zieht jährlich Millionen von Touristen an. Doch nun siedeln viele Rentnerinnen und Rentner aus Europa dauerhaft um und wollen den letzten Abschnitt ihres Lebens unter Palmen verbringen. Warum wählen vor allem Ältere Bali als neues Zuhause? Bis 20.15, Arte

20.15 AUSTROKRIMIS

Kottan ermittelt Adolf Kottan, der legendäre Wiener Polizeimajor von Autor Helmut Zenker und Regisseur Peter Patzak, im Dreierpack: zuerst zwei Folgen mit dem großartigen Franz Buchrieser als lakonischem Ermittler: Nachttankstelle (20.15) und Drohbriefe (21.45), dann Lukas Resetarits in seinem Kottan-Debüt Räuber und Gendarm (23.10). Bis 0.45, ORF 3

Hat es als Wiener Polizeimajor beruflich wie privat nicht ganz leicht: Franz Buchrieser in "Kottan ermittelt", ab 20.15 Uhr auf ORF 3. ORF/Satel-Film

21.00 SATIRE

Andreas Vitásek: Der Herr Karl Andreas Vitásek schlüpft in einer Neuinterpretation des 1961 von Helmut Qualtinger und Carl Merz geschriebenen Monologs Der Herr Karl in die Rolle des Opportunisten und Überlebenskünstlers und erzählt über die 1930er-Jahre, die Wirtschaftskrise, über Hitler, die Besatzungszeit, den Wiederaufbau und über das neue Österreich. Bis 22.00, ORF 1

22.20 KRIMI

Tatort: Borowski und der gute Mensch (D 2012, Ilker Çatak) Beim Abschluss der Trilogie ist der unheimlichste Gegenspieler von Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) zurück: Zum dritten Mal ist Lars Eidinger als Serienkiller Kai Korthals im Kieler Tatort zu sehen. Bis 23.50, ARD

22.45 HORROR

Das Omen (USA/GB 1976, Richard Donner) Gregory Peck will als US-Botschafter seiner Frau die Trauer nach einer Totgeburt ersparen, indem er das tote Baby gegen ein anderes Neugeborenes ohne Angehörige austauschen lässt – nicht ahnend, dass es sich um das Kind des Teufels handelt. Höchst erfolgreicher 70er-Jahre-Horrorfilm. Jerry Goldsmith wurde für seine Filmmusik mit dem Oscar ausgezeichnet. Bis 0.30, BR

23.20 NÖSTLINGER-VERFILMUNG

Maikäfer flieg (A 2016, Mirjam Unger) Mirjam Unger hat die 1973 erschienenen Kriegserinnerungen von Christine Nöstlinger fürs Kino adaptiert und sich dabei vor allem an die Kinderperspektive gehalten. Bis 1.00, ORF 2

0.15 DRAMA

In den Gängen (D 2018, Thomas Stuber) Franz Rogowski als schweigsamer "Frischling" in einem abgelegenen Großmarkt, Sandra Hüller als "Miss Süßwaren". Thomas Stubers wunderbares Kammerspiel zwischen den Gängen erzählt nicht nur meisterhaft von einer fragilen Romanze, sondern auch von offenen Wunden in Ostdeutschland. Bis 2.10, SWR

0.40 KONZERTE

Best of Jazzopen Stuttgart 2023 Konzert-Highlights von Deep Purple, dem Gitarristen und Songwriter Cory Wong und dem Jazzsaxofonisten Branford Marsalis. Bis 1.55, Arte

Radiotipps

9.05 MAGAZIN

Kontext Vorgestellt werden neue Sachbücher über Vögel, Atatürk, den Kapitalismus und die Türkei heute. Bis 9.45, Ö1

11.05 LESUNG

Radiogeschichten Spezial: "Homo digitalis. Obdachlos im Cyberspace" Robert Reinagl liest einen Essay von Ralf Hanselle. Bis 11.25, Ö1

14.05 KONZERT

In Concert: Rock aus Manchester The Smiths 1986 in London. Bis 15.30, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Die unsichtbaren Plattform-Arbeiterinnen Über Clickworker und Putzkräfte auf Abruf. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 27.10.2023)