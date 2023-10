Ein Festivalbesucher lässt sich am 'Frequency 2023' den Schriftzug 'Klimaticket' auf seinen Unterarm tätowieren. APA/FLORIAN WIESER

Gratis Klimaticket gegen Tätowierung – mit dieser Aktion sorgte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Sommer für Aufregung. Die ersten drei Freiwilligen, die sich am Frequency oder am Electric Love Festival eines von 33 Klimaticket-Logos "pecken" ließen, bekamen das Öffi-Jahresticket im Wert von 1.095 Euro geschenkt. Dafür musste sich Gewessler dann einiges an Kritik und Unverständnis gefallen lassen. Die Opposition wollte außerdem wissen wie viel die Aktion eigentlich gekostet hat. Neos-Abgeordnete Henrike Brandstötter stellte dazu eine parlamentarische Anfrage, die nun beantwortet wurde.

"Zielgruppengerechtes" Marketing

Daher wissen wir: 18.882,30 Euro bekam der Tätowierer und 4.117,00 Euro die Werbeagentur Jung von Matt, die die Aktion entwickelt, geplant und umgesetzt hat. Wer sie im Ministerium zu verantworten hat, wurde nicht beantwortet. 42 Erwachsene haben sich laut Anfragebeantwortung tätowieren lassen. Rechnet man den Wert der sechs Klimatickets ein, die pro Festival jeweils an die ersten drei Freiwilligen gratis vergeben wurden, wären das insgesamt Kosten von 29.560,30 Euro.

Begründet wird die Aktion in der Anfragebeantwortung mit dem Ziel "zielgruppengerecht ein klima-sensibles Mobilitätsverhalten positiv zu positionieren und Aufmerksamkeit für das KlimaTicket zu schaffen." Schließlich seien 40 Prozent der unter 35-jährigen in Österreich tätowiert. Teilnahmeberechtigt seien ausschließlich volljährige Menschen gewesen, die nicht offenkundig in ihrer Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigt waren. (jop, 26.10.2023)