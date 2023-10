Das ging flott. "Die Bayern-Koalition steht." Das konnte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder am Donnerstag verkünden.

Nur zweieinhalb Wochen nach der bayerischen Landtagswahl sind die CSU und die Freien Wähler mit ihren Koalitionsverhandlungen fertig geworden, am Donnerstag wurde der Koalitionsvertrag bereits im Landtag unterzeichnet.

Dabei passierte dem Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, ein kleiner Patzer: Ihm fiel ein Blatt Papier aus der Dokumentenmappe, Söder hob es dann auf. Es war immerhin ein menschelnder Moment. Ansonsten nämlich verlief das Ganze in sehr kurzer Zeit, eher sachlich, fast schon ein bisschen kühl.

Kampf gegen Antisemitismus

Natürlich versicherten Söder und Aiwanger, der wieder Wirtschaftsminister und Vizeregierungschef wird, wie gut die Verhandlungen gelaufen seien. "Es gibt ein ganz großes Maß an Gemeinsamkeiten, wir haben neues Vertrauen zueinander gefasst", sagte Söder.

Markus Söder war und bleibt Bayerns Regierungschef. IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Den Wahlkampf hatte ja die sogenannte "Flugblatt-Affäre" überschattet. Kurz vor der Wahl hatte die Süddeutsche Zeitung geschrieben, dass man vor 35 Jahren in Aiwangers Schultasche – bei ihm als 17-Jährigem – eine antisemitische Hetzschrift gefunden hatte. Kurz danach erklärte Aiwangers Bruder Helmut, er habe das Flugblatt verfasst. Söder hatte zunächst mit einem Rauswurf Aiwangers geliebäugelt, behielt ihn dann aber doch in der Regierung.

In der Präambel des Koalitionsvertrages heißt es nun, CSU und Freie Wähler würden einen harten Kurs gegen jegliche Form von "Antisemitismus, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus" fahren. Gefragt, warum dies extra erwähnt werde, erklärte Söder, es sei "wichtig, sich dazu zu bekennen, weil wir verstärkt die AfD im Landtag haben". Die AfD hatte bei der Wahl zugelegt und konnte sich von 10,2 auf 14,6 Prozent verbessern. Sie wurde damit stärkste Oppositionspartei.

Dies ist auch den Freien Wählern gelungen, denen die Flugblatt-Affäre nicht geschadet hat. Sie schafften es von 11,6 auf 15,8 Prozent, weshalb Aiwanger auch recht bald ein viertes Ministerium für seine Partei forderte. Von 2018 bis 2023 hatten die Freien Wähler drei Ressorts.

Ressort-Rochade

Das vierte Ministerium bekamen sie auch: Es ist das Digitalministerium, das von der CSU an sie geht, aber nicht das von ihnen favorisierte Landwirtschaftsressort. Im Gegenzug müssen die Freien Wähler aber einen von bisher zwei Staatssekretärsposten an die CSU abgeben.

In den kommenden fünf Jahren will die CSU, die bei der Wahl von 37,2 auf 37 Prozent gesunken war, 180.000 neue Kindergartenplätze schaffen, ebenso 9000 neue Planstellen an Schulen und 2000 zusätzliche Polizisten einstellen. Bis 2028 sollen laut Koalitionsvertrag auch weitere 8.000 Pflegeplätze geschaffen werden.

Söder betonte: "Wir verstehen uns als ein Gegenmodell." Gemeint ist damit: zur Berliner Ampel aus SPD, Grünen und FDP, aber auch zur AfD. Denn: "Wir stellen das Land nicht auf den Kopf, wir versuchen die Leute aber auch nicht umzuerziehen." Söder will am 31. Oktober vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. (Birgit Baumann aus Berlin, 26.10.2023)