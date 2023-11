Ein künstlicher Diamant wächst über viele Monate unter hohem Druck und hoher Temperatur. Je mehr Karat gewünscht sind, desto länger dauert es. Getty Images/iStockphoto

Ein Dutzend Gräber, bedeckt mit pflegeleichtem Immergrün und gesäumt von elegantem dunkelgrauem Kiesel spiegeln sich in der monumentalen Glasfassade eines Bürogebäudes. Ist das der kleinste Friedhof Österreichs? Besucher der Bestattung Wien könnten leicht diesen Eindruck gewinnen. Doch das bescheidene Grabsteinensemble vor dem Haupteingang der Kundenservicezentrale in Simmering ist bloß eine Art begehbare Leistungsschau des städtischen Unternehmens. Schon vor dem Eintreten sollen Kunden eine erste Vorstellung davon bekommen, welche Möglichkeiten eine moderne Bestattung bereithält.

Wer das Gebäude betritt, findet sich vor zwei großen Infobereichen wieder. In einem geben Mitarbeitende Auskunft über die Grabsteingestaltung, in dem anderen werden Themen der Bepflanzung besprochen. Aber auch ausgefallenere Arten des Gedenkens können nach einem Todesfall vereinbart werden. Doch vielleicht nicht gleich im Foyer, sondern zum Beispiel im Büro von Sonja Dietl. Sie arbeitet seit gut zehn Jahren im Kundenservice der Bestattung Wien. "Das bedeutet, ich darf bei einem Sterbefall zusammen mit den Hinterbliebenen alles organisieren", erklärt Dietl mit pietätvollem Unterton.

Im Gang vor ihrem Büro steht eine Auswahl an Särgen, darunter ein Modell aus einem Pilzgeflecht. Diese rezente Entwicklung soll helfen, eine Erdbestattung so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten, weil bei der Produktion eines holzfreien Sarges kein CO 2 entsteht und er völlig biologisch abbaubar ist. Gegenüber den Särgen hängen einige Vitrinen an der Wand. Darin ausgestellt ist eine mit edlem Stoff ausgekleidete Holzschatulle, in der neun leicht bläuliche Diamanten mit Brillantschliff stecken. Die Steine sind von 0,15 bis zu einem Karat sortiert, um potenziellen Kunden einen Eindruck von den unterschiedlichen Größen der hier angebotenen Erinnerungsdiamanten zu vermitteln.

Edle Erinnerungsstücke

"Die Diamantbestattung gab es schon, als ich hier zu arbeiten begonnen habe", erklärt Dietl. Weltweit wenden seit der Jahrtausendwende nur ganz wenige Unternehmen ein Verfahren an, bei dem aus Kremationsasche oder Haaren künstliche Diamanten als Erinnerungsstücke hergestellt werden. Seit dreizehn Jahren bietet es das Schweizer Unternehmen Algordanza de facto exklusiv im deutschsprachigen Raum an, auch die Bestattung Wien arbeitet mit den Schweizern zusammen. Seit zehn Jahren fertigt etwa auch die oberösterreichische Firma Mevisto für große private Bestattungsunternehmen künstliche Edelsteine wie Saphire oder Rubine an, aber eben keine Diamanten.

Bei dem Schweizer Verfahren, das auch als Transformation bezeichnet wird, entstehen synthetische Diamanten, welche die gleichen physikalischen und chemischen Eigenschaften aufweisen wie Steine, die in der Natur vorkommen. Dafür ist nicht mehr unbedingt eine Feuerbestattung erforderlich, das Verfahren ist auch im Rahmen einer Erdbestattung unter Zuhilfenahme von Haaren möglich. Aus mindestens 500 Gramm Kremationsasche oder fünf Gramm Haaren wird demnach der verbliebene Kohlenstoff extrahiert und in Grafit umgewandelt. Danach ist es nötig, den extremen Druck und die hohen Temperaturen zu simulieren, die auch bei der natürlichen Entstehung von Diamanten im Inneren der Erde auftreten.

Das Schweizer Unternehmen wirbt verständlicherweise damit, dass für die Hinterbliebenen nicht nur ein wertvolles Objekt entsteht, das individuell aufbewahrt oder getragen werden kann, sondern dass durch diese Form der Bestattung auch keine Folgekosten entstehen. Schließlich verursacht ein Edelstein, den man zum Beispiel als Schmuckstück trägt, im Gegensatz zu einer Grabstelle auf einem Friedhof keinerlei Kosten für das Nutzungsrecht oder die Pflege.

Familiendiamanten

Allerdings widerspricht die Erfahrung der Bestattung Wien der Annahme, dass die Diamantbestattung in erster Linie aus Kostengründen gewählt wird. "Die meisten Kunden, die sich dafür entscheiden, wünschen dennoch zusätzlich eine Grabstelle", klärt Dietl auf. Das ist auch nachvollziehbar, hätten doch Angehörige, denen der Diamant nicht als Erinnerungsstück zur Verfügung steht, sonst keinen Ort des Gedenkens. Wobei bei dem Verfahren grundsätzlich auch die Möglichkeit besteht, mehrere Diamanten zu gewinnen. Als "Familiendiamanten" wird etwa die Variante vermarktet, bei der aus 500 Gramm Asche vier Edelsteine à 0,15 Karat für mehrere Angehörige um insgesamt 11.070 Euro hergestellt werden. Das ist fast ein Schnäppchen im Vergleich zu dem hohen technischen Aufwand und der langen Dauer, die für die künstliche Herstellung eines Einkaräters nötig sind. Für so einen Diamanten, der ungefähr einen Durchmesser von 6,4 Millimeter besitzt, müssen Kunden schon mindestens 21.000 Euro bezahlen. Menschen, die sich für eine Diamantbestattung interessieren, haben in der Regel bereits viele Recherchen dazu angestellt, bevor sie an einen Bestatter herantreten, weiß Dietl. Aktiv von sich aus bietet sie diese Möglichkeit eher selten an. Dennoch versuche sie immer, nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren.

So bleibt es etwa nie bei den reinen Mindestkosten von 4650 Euro für den kleinsten Diamanten, auch die eigentliche Erd- oder Feuerbestattung verursacht Kosten, sodass man insgesamt mit mindestens 6000 Euro rechnen muss. Und ein Edelstein, der aus sterblichen Überresten gewonnen wird, ist immer so individuell wie der Mensch, an den er erinnern soll. Das äußert sich auch im Farbspektrum der künstlichen Diamanten, das erheblich variiert und auf das man keinen Einfluss hat. Dafür bleiben den Kunden andere Wahlmöglichkeiten. So kann man neben Rohdiamanten, die in ihrer ursprünglichen Form belassen werden, auch zwischen sechs unterschiedlichen Schliffen von "Smaragd" bis "Princess" wählen. Dennoch es gibt ein paar Einschränkungen. Eilig mit dem kostbaren Erinnerungsstück sollten es die Hinterbliebenen zum Beispiel nicht haben.

"Es vergehen Monate, bis der Diamant entstanden ist", sagt Dietl. Das liegt daran, dass die physikalischen Kräfte, die beim Entstehen eines künstlichen Diamanten wirken, zwar beschleunigt werden, aber auch nicht über Nacht zum Ergebnis führen. Überdies klärt man bei der Bestattung unmissverständlich darüber auf, dass der eigentliche Materialwert eines künstlichen Diamanten gleich null ist. Er hat als kostspieliges Erinnerungsstück eben bloß einen ideellen Wert.

Da stellt sich doch die Frage, wie viele Menschen sich so ein sinniges Erbstück bei der Bestattung Wien tatsächlich leisten? Nach einem kurzen Blick in den Computer und telefonischer Rückfrage verrät Dietl: "Im vergangenen Jahr waren das acht Personen." Die Beraterin wirkt selbst fast ein wenig überrascht, hat aber gleich eine Erklärung: "Zum einen merken wir aufgrund der angespannten finanziellen Lage, dass viele Menschen auch bei einer Bestattung sparen müssen." Zum anderen liege das aber auch daran, dass eine alternative Erinnerungskultur in Österreich noch eher am Anfang stehe. Einen kostbaren Menschen als kostspieligen Edelstein zu bewahren ist wohl eine Symbolik, mit der sich noch wenige auseinandergesetzt haben. Dietl: "Deshalb bieten wir Angehörigen im Fall einer Feuerbestattung an, einen kleinen Teil der Asche für später aufzubewahren. Das ist mittlerweile gesetzlich erlaubt, und man kann sich auch Jahre später noch für einen Erinnerungsdiamanten entscheiden." (RONDO Exklusiv, Sascha Aumüller, 2.11.2023)