Vielen Menschen sind Veränderungen jeder Art suspekt, globale ebenso wie ganz persönliche. Sie haben sich in ihrem Dasein eingerichtet, und sobald sich die Gegebenheiten ändern, ist die ganze mühevoll erworbene und arrangierte Einrichtung mit einem Schlag veraltet. Jede Änderung der Gegebenheiten steht für einen Abschied vom Gewohnten, und so darf es uns nicht wundern, dass dem Wörtchen Abschied grundsätzlich ein düsterer, wehmütiger Unterton anhaftet. Abschiede bedeuten Arbeit, Neuorientierung und nicht selten Schmerz und Tränen.

Dabei ist doch unser ganzes Leben eine durchgehende Serie von Abschieden. Wie ein gebundenes Tagebuch steckt es in seinem Einband, eingeklemmt zwischen zwei Buchdeckeln, die unsere Geburt und unseren Tod markieren, und jede Seite, die wir umblättern, bedeutet einen Abschied. Nicht nur von der vorhergehenden, sondern auch von den unzähligen Buchseiten, die wir stattdessen hätten schreiben können. Schließlich ist doch jeder kleinste Schritt in unserer Existenz nur eine Spielart unter Myriaden nicht getaner Schritte, jede Wahl nur eine Spielart unter Myriaden nicht getroffener Wahlen. Kein Entschluss, der nicht zugleich ein Abschied wäre: Eine Zukunft ist gewonnen, tausend andere verloren. Und so gehen, atmen, lieben wir in pausenlosem Abschied, in fortdauerndem Verzicht auf Varianten unseres Daseins, die wir kaum erahnen können und niemals erfahren werden.

Was den hinteren Buchdeckel, den Tod, betrifft, so nehmen wir ihn als den größten und fundamentalsten Abschied wahr, als eine Loslösung von allem Denk- und Fühl- und Vorstellbaren. Aber was ist mit dem Vorderdeckel, mit dem Cover unseres Tagebuchs? Was ist mit der Geburt? Wir sehen sie als den großen Anfang alles Denk- und Fühl- und Vorstellbaren, als den Anbeginn unserer Existenz auf dieser unserer Welt. Das ist sie selbstverständlich auch: ein freudiges Willkommen für die Eltern und die Angehörigen. Kein Wunder, dass sie feiern.

"In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn; man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen." - Johann Wolfgang von Goethe Getty Images

Gleichzeitig ist die Geburt aber ein Abschied, ein Hinaustreten aus einer anderen Welt. Die wohlige, schützende Wärme des Mutterbauchs für immer zu verlassen, sich mit einem Mal der Sturzflut fremder Reize ausgesetzt zu sehen – dem grellen Licht, der Kälte und dem Lärm einer beängstigenden neuen Dimension: ein Albtraum für das Neugeborene. Kein Wunder, dass es schreit.

Was vor der Zeugung war und nach dem Tod kommt, wissen wir natürlich nicht, entzieht es sich doch allem Denk- und Fühl- und Vorstellbaren. Ob wir einer Art von Ursuppe entstammen und dorthin zurückkehren wie ein ausgespucktes Topfennockerl? Ob wir gestern noch ein Tausendfüßler waren und uns in karmischer Transformation schon bald zum Buddha läutern werden? Ob wir mit Mutter Teresa auf den Wolken chillen oder mit Ted Bundy in der Hölle grillen, ob wir in Walhall an Odins Tafel zechen oder (jedenfalls die Männer unter uns) mit zweiundsiebzig Jungfrauen turteln (während sich die Frauen unter uns damit zufriedengeben müssen, einen völlig ausgelaugten Mann mit einundsiebzig anderen Frauen zu teilen)? Wir können unsere Fantasie bemühen, sosehr wir wollen, wir können auch den Fantasien diverser Priester, Rabbis, Mullahs und Propheten glauben. Aber wissen können wir es nicht.

Aus der Bahn geworfen

Trotz dieses Nichtwissens sollte uns unsere Erfahrung sagen, dass sich hinter jeder Tür, durch die wir gehen, ein anderer, neuer Raum befindet, wie auch immer dieser Raum geartet sein mag. Keine Pforte dieses Universums führt ins Nichts. Deshalb ist jeder Abschied – wie eben bei unserer Geburt – auch ein Willkommen; es liegt einzig an der Perspektive. Unsere Abenddämmerung ist der Sonnenaufgang Honolulus.

Daran, dass wir um geliebte Menschen trauern, die für immer aus dem Raum gegangen sind, kann dieser kleine Trost leider nur wenig ändern. Wir sind hier und sie sind fort. Wir haben sie verloren, ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Mein schlimmster Abschied hat mich vor fast vierzig Jahren aus der Bahn geworfen. Es war der von meinem Vater. Eines Abends – ich wohnte als Vierundzwanzigjähriger nicht mehr im Elternhaus – erreichte mich die Nachricht, dass er eine halbe Stunde vorher ohne jede Warnung, ohne jedes Vorzeichen an einem Herzinfarkt gestorben sei. Meine Erinnerung an diesen Abend ist getrübt, in einzelne Momentaufnahmen aufgesplittert. Ich auf dem Rücksitz eines Taxis, kreideweiß und fassungslos, auf der schier endlos langen Fahrt vom neunten in den neunzehnten Bezirk. Die Straßen leer, der Fahrer stumm, als stecke eine Münze unter seiner Zunge. Das zwar hell erleuchtete, aber gespenstisch stille Haus. Das Schlafzimmer im ersten Stock, mein Vater kalt und reglos auf dem Teppichboden. Ich auf Knien neben ihm, dann auf ihm wie ein Kleinkind, das am Sonntagmorgen auf den Bauch des Vaters krabbelt. Seine – offenbar im Todeskampf geballten – Fäuste. Ich habe ihm vorsichtig die Finger aufgebogen. Innen, auf den Handflächen, ein letzter Rest von Wärme.

Dieser Abschied macht mir heute noch zu schaffen, er hat mich jahrzehntelang begleitet – weil er keiner war. Ich hätte meinem Vater gerne noch so viel gesagt und gerne noch so viel von ihm gehört. Inzwischen bin ich schon drei Jahre älter, als er damals war (in fünfzehn Jahren könnte er mein Sohn gewesen sein!), aber ich wache manchmal immer noch aus intensiven Träumen von ihm auf und muss erneut begreifen, dass er nicht mehr da ist. Kurz gesagt: Ein Abschied ohne Abschied ist beschissen. Doch genug der Wehmut.

Abschiedsfloskeln

In diversen Fernsehserien, vorzugsweise in US-amerikanischen, sind abschiedslose Abschiede seit langem an der Tagesordnung, allerdings an einer Tagesordnung, die immer wieder leicht befremdlich wirkt. Wen irritiert es nicht, dass Telefongespräche auf dem Bildschirm meistens grußlos enden? Kaum ist alles Relevante, alles für den Handlungsablauf Wichtige gesagt, wird ohne jedes Abschiedswort der Hörer aufgelegt. Für einen auch nur halbwegs kultivierten Menschen ist es undenkbar, auf diese Art zum Schluss eines Telefonats zu kommen (falls es sich nicht um ein rabiates Streitgespräch gehandelt hat). Und er wird sich, falls er noch nie in den USA gewesen ist, die Frage stellen, ob alle Amerikaner ungeachtet ihres Bildungsgrads oder ihrer sozialen Herkunft wirklich solche Rüpel sind.

Sie sind es nicht. Im Gegenteil, höfliche Umgangsformen werden in Amerika normalerweise hochgehalten, auch am Telefon. Die cineastische Verrohung ist dagegen wie so viele andere Verrohungen der Gier geschuldet: Studios und Produzenten wollen unbedingt vermeiden, dass auf einen anderen Sender umgeschaltet wird. Nur ein Moment der Langeweile, ein Moment, in dem die Handlung nicht rigoros vorangetrieben wird, und schon landen die ersten Finger auf der Fernbedienung. Klar, dass da kein Platz für Abschiedsfloskeln ist, man muss die Leute schließlich bei der Stange halten, sei es auch nur bis zur nächsten Werbepause.

Ja, ein Abschied ohne Abschied ist beschissen, aber ein nicht enden wollender ist auch kein Honiglecken. Ob bei Telefongesprächen oder bei persönlichen Begegnungen: Manche Menschen können sich beim besten Willen nicht dazu durchringen, Lebwohl zu sagen. "Also dann …", setzt man am Hörer oder an der offenen Eingangstür zum Abschied an, und auf der Stelle bringt der andere ein neues Thema aufs Tapet. Nicht wenige Gespräche fangen überhaupt erst mit dem Abschied an; bis dahin sind sie zäh und inhaltsleer dahingedümpelt. Aber mit den Worten "Also dann …" nehmen sie plötzlich Fahrt auf. Nachgerade panisch wird der Abschied vor sich hergeschoben, und als derjenige, der die Plauderei zu Ende bringen will, fühlt man sich wie zur blauen Stunde, wenn die Sonne ihre letzten Strahlen in den Abendhimmel schickt – und wieder hochsteigt. Man ist müde, freut sich auf die Nacht, die Stille und den Schlaf, aber die Sonne will partout nicht untergehen. Als hätte sie in Honolulu nichts zu tun.

Der längste Abschied meines Lebens ist das Altern. Und in diesem Fall bin ich es selbst, der ihn hinauszögert und vor sich herschiebt. "Also dann …", sagen die Augen, und ich kaufe mir so rasch wie möglich eine Brille. "Also dann …", sagen die Zähne, und schon klettere ich auf den Zahnarztsessel. "Also dann …", sagt das Gedächtnis, und ich … und ich …

Altwerden ist zum Vergessen. Dabei ist es nicht nur der allmähliche Verfall der geistigen und körperlichen Kräfte, der mich ärgert, sondern auch die schleichende Veränderung meiner Ausstrahlung, des Bildes, das meine Umgebung von mir hat. Die interessierten Blicke, die mir früher auf der Straße zugeworfen wurden, sind Vergangenheit. Ich bin nicht mehr im Club, man spielt nicht mehr mit mir. Der nächste Schritt auf diesem Abschiedsmarathon? Dass mir ein Sitzplatz in der U-Bahn angeboten wird. Der übernächste? Eine Tür, durch die ich gehen werde. Und ein neuer Raum dahinter. (RONDO Exklusiv, Stefan Slupetzky, 7.11.2023)

Stefan Slupetzky ist vor allem mit seinen Krimis der "Lemming"-Reihe bekannt geworden. Zum Thema Abschied passend ist 2021 sein Buch "Nichts als Gutes – Grabreden" im Picus-Verlag erschienen. Foto: Julia Maetzl

