Liverpool ließ gegen Toulouse nichts anbrennen. AFP/OLI SCARFF

Sosnowiec/Liverpool - Liverpool hat auch das dritte Spiel in der LASK-Gruppe E der Europa-League gewonnen. Der große Favorit feierte am Donnerstag gegen Toulouse einen 5:1 (3:1)-Heimsieg und kann bereits in zwei Wochen in Frankreich den Aufstieg fixieren. In der Sturm-Graz-Gruppe D musste sich Sporting Lissabon bei Raków Czestochowa in Polen mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Liverpool sorgte an der Anfield Road schon nach gut einer halben Stunde für eine Vorentscheidung. Nach der Führung durch Diogo Jota (9.) und dem Ausgleich der Gäste von Thijs Dallinga (16.) brachten Wataru Endo (30.) und Darwin Nunez (34.) die Elf von Jürgen Klopp mit 3:1 voran. Ryan Gravenberch (65.) und Mohamed Salah (93.) erzielten die weiteren Tore. Liverpool führt damit die Tabelle mit neun Punkten vor Toulouse und Saint-Gilloise (je 4) an und steht wie erwartet kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Sporting muss sich mit einem Punkt bei Rakow begnügen. AFP/JANEK SKARZYNSKI

In der Gruppe D verpasste es Sporting, sich von Sturm abzusetzen. Beide halten bei je vier Zählern und liegen hinter Atalanta (7), Rakow (1) ist noch sieglos. Der Club aus Lissabon musste mit dem Punkt zufrieden sein, war doch Stürmer Viktor Gyökeres schon in der 8. Minute nach einem Foul ausgeschlossen worden. Trotzdem ging der Favorit durch Sebastian Coates (14.) nach Corner von Pedro Goncalves in Front. Die Führung hielt bis zur 79. Minute, in der Fabian Piasecki den Gastgebern noch einen Punktgewinn sicherte.

In der Gruppe A durfte der SC Freiburg über einen 3:1-Erfolg bei TSC Backa Topola jubeln. Matchwinner war Vincenzo Grifo mit einem Triplepack (49./Elfmeter, 59., 73.). Philipp Lienhart spielte in der Innenverteidigung durch, die Stürmer Michael Gregoritsch (ab 45.+1) und Junior Adamu (ab 80.) kamen als Wechselspieler zum Zug. Der deutsche Bundesligist hält wie Tabellenführer West Ham United bei sechs Punkten.

Das Punktekonto nicht auffetten konnte AEK Athen in Pool B. Auch aufgrund eines Torraubfouls samt Ausschluss für den Ex-Salzburg-Goalie Cican Stankovic (55.) gab es bei Olympique Marseille eine 1:3-Niederlage. Die Franzosen zogen um einen Punkt an den zweitplatzierten Griechen vorbei.

Weiter ohne Punkteverlust führen Bayer Leverkusen (H) und AS Roma (G) ihre Gruppen an. Leverkusen deklassierte Qarabag mit 5:1 (3:1), Roma besiegte Slavia Prag mit 2:0 (2:0). (APA, 26.10.2023)

Ergebnisse Europa League, dritte Runde:

Gruppe A

Olympiakos Piräus - West Ham 2:1 (2:0)

TSC Backa Topola - SC Freiburg 1:3 (1:0) Freiburg: mit Lienhart, Gregoritsch ab 45.+1, Adamu ab 80.

Gruppe B

Olympique Marseille - AEK Athen 3:1 (1:0) AEK: Stankovic bis 55. (Rote Karte/Torraub)

Brighton and Hove Albion - Ajax Amsterdam 2:0 (1:0) Tore: Joao Pedro (42.), Fati (53.)

Gruppe C

Sparta Prag - Glasgow Rangers 0:0

Aris Limassol - Betis Sevilla 0:1 (0:0)

Gruppe D

Sturm Graz - Atalanta Bergamo 2:2 (1:2) Tore: Prass (13.), Wlodarczyk (80./Elfmeter) bzw. Muriel (34., 45.+7/Elfmeter). Gelb-Rote Karte: Hierländer (52./Foul)

Raków Czestochowa - Sporting Lissabon 1:1 (0:1) Tore: Piasecki (79.) bzw. Coates (14.). Rote Karte: Gyokeres (8./Sporting)

Gruppe E

Union Saint-Gilloise - LASK 2:1 (0:1) Tore: Puertas (84./Elfmeter), Burgess (94.) bzw. Usor (24.)

Liverpool - Toulouse 5:1 (3:1) Tore: Diogo Jota (9.), Endo (30.), Nunez (34.), Gravenberch (65.), Salah (93.) bzw. Dallinga (16.)

Gruppe F

Panathinaikos Athen - Stade Rennes 1:2 (0:1) Tore: Ioannidis (61./Elfmeter) bzw. Gouiri (17.), Kalimuendo (49.)

Villarreal - Maccabi Haifa am Mittwoch, 6. Dezember

Gruppe G

AS Roma - Slavia Prag 2:0 (2:0) Tore: Bove (1.), Lukaku (17.)

Sheriff Tiraspol - Servette FC 1:1 (0:1) Tore: Ankeye (80.) bzw. Crivelli (41.)

Gruppe H

Molde FK - BK Häcken 5:1 (3:1)

Bayer Leverkusen - Karabach Agdam 5:1 (3:1) Tore: Wirtz (5.), Grimaldo (29., 54.), Boniface (35.), Tapsoba (57.) bzw. Bayramov (16./Elfmeter)