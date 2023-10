Neben dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell (oben) vermitteln auch EU-Regierungschefs zwischen Serbien und dem Kosovo. REUTERS/ISABEL INFANTES

Brüssel – Ungeachtet neuer Vermittlungsversuche der EU gibt es weiter keine Annäherung zwischen Serbien und dem Kosovo. Die Gespräche über eine Normalisierung der Beziehungen seien in einer "Sackgasse", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur AFP. Wegen der Spannungen war ein direktes Gespräch zwischen Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und dem kosovarischen Regierungschef Albin Kurti nicht möglich.

Stattdessen sprachen sie jeweils getrennt mit den EU-Vermittlern. Dazu gehörten neben Borrell unter anderen auch EU-Ratspräsident Charles Michel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz und der EU-Sondergesandte Miroslav Lajčák.

Spannungen seit 2008

Zuletzt war es im Nordkosovo zu Gewalt mit mehreren Toten gekommen. Das Kosovo hatte im Jahr 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, wird aber von Belgrad bis heute als abtrünniges Gebiet betrachtet. Der EU-Gipfel zeigt sich laut einem Entwurf für die Abschlusserklärung "zutiefst besorgt über die Sicherheitslage im Nordkosovo". Der Gipfel verurteilt demnach die Attacke auf die kosovarische Polizei vom 24. September, bei der ein aus Serbien eingedrungener Kommandotrupp eine Ortschaft im Nordkosovo überfallen hatte. Bei den Gefechten waren drei serbische Paramilitärs und ein albanischer Polizist ums Leben gekommen.

"Die Europäische Union erwartet, dass die Täter gefasst und rasch vor Gericht gebracht werden, und dass Serbien voll kooperiert und alle erforderlichen Schritte in dieser Hinsicht unternimmt", heißt es in dem Entwurf weiter. Kosovo und Serbien müssten sich um eine nachhaltige Deeskalation bemühen. Außerdem müssten so schnell wie möglich Wahlen im Nordkosovo mit aktiver Beteiligung der serbischen Bevölkerung stattfinden.

Der EU-Gipfel bedauert die fehlende Umsetzung bisheriger Vereinbarungen zwischen Belgrad und Prishtina im Rahmen des Dialogs zur Normalisierung. Diese Vereinbarungen müssten ohne Verzögerung und ohne Vorbedingungen umgesetzt werden. Dazu gehöre auch die Bildung eines Verbands von Gemeinden mit serbischer Mehrheit. "Die Normalisierung der Beziehungen ist eine wichtige Bedingung auf dem europäischen Weg beider Seiten, und beide riskieren, wichtige Möglichkeiten zu verpassen, wenn der Fortschritt ausbleibt." (APA, 27.10.2023)