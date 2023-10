Nach Angaben der EU-Gesundheitsbehörde sind heuer in Europa 336 Fälle von Salmonellose aufgetreten. In Österreich starb eine Person an den Folgen

Hühnerfleisch, das für die Herstellung von Kebab verwendet wird, gilt als die Quelle des Salmonellenausbruchs in Europa. Getty Images

Stockholm – Ein Salmonellenausbruch in Verbindung mit Hühnerfleisch hat mittlerweile 16 Länder erfasst. Laut EU-Gesundheitsbehörde ECDC wurden von Jänner bis 24. Oktober 335 bestätigte Fälle aus 15 europäischen Ländern sowie den USA gemeldet. Hühnerfleisch, das unter anderem in Kebab verwendet worden sei, gelte als wahrscheinliche Quelle des Ausbruchs, der drei verschiedene Gruppen von Salmonella Enteritidis ST11 umfasse. In Österreich starb eine Person infolge der Erkrankung.

Bei der Analyse handelt es sich um eine gemeinsame Einschätzung der in Stockholm ansässigen Behörde mit der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA. Man rechne damit, dass es weitere Fälle geben werde. Bakterien, die denjenigen ähnelten, die den Ausbruch verursachten, seien in Proben von Hühnerfleisch und in Hühnerkebabs entdeckt worden, erklärten die beiden EU-Behörden. Rückverfolgungen der Lebensmittel wiesen auf sieben Endproduzenten in Polen sowie einen in Österreich hin, doch seien keine mikrobiologischen Hinweise für eine Verunreinigung in deren Produktionsstätten gefunden worden.

In Deutschland gab es in diesem Jahr in dem Zusammenhang insgesamt 18 Fälle, wie aus der Einschätzung hervorging. Neun Erkrankte in drei Ländern mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden, in Österreich ist eine Person infolge der Erkrankung gestorben. (APA, 27.10.2023)