Katharina Liensberger war bei der Ski-WM in Courchevel/Meribel weit von Medaillenrängen entfernt. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die Fahrt vom Gipfel ins Tal dauert manchmal neuneinhalb Monate. Ihren bis dato letzten Sieg im Weltcup holte Katharina Liensberger im März 2022 im Slalom von Aare, im darauffolgenden Dezember schaffte sie es am Semmering nicht mehr in den zweiten Durchgang. In der restlichen Saison passierte ihr das im Riesenslalom noch weitere drei Male.

Vor gar nicht allzu langer Zeit war Liensberger die beste Slalomläuferin der Welt. Bei der WM in Cortina holte sie Gold, gewann wenig später die Kugel in der Disziplinenwertung. Im vergangenen Winter forderte sie vom ÖSV einen Privattrainer ein, das Experiment ging mächtig schief. Sie verlor an Selbstvertrauen, anstatt einer kompromisslosen Fahrweise, für die sie ihre Kontrahentinnen beneideten, zeigte sich die 26-Jährige vor allem verunsichert. Wie kommt man da wieder raus?

Eiserne Trainiererin

"Das letzte Jahr war prägend", sagt Liensberger dem STANDARD, "ein Lernprozess für das Leben. Viele Sportlerinnen gehen durch solch ein Tal, wie es mir passiert ist." Sie denkt an Mikaela Shiffrin, die erfolgreichste Weltcupläuferin der Geschichte, die bei den Olympischen Spielen in Peking 2022 ohne Medaille blieb, dabei unerklärliche Fehler beging. "Das macht den Sport aus. Es muss die Kehrseite geben, damit man die Erfolge erleben kann", sagt Liensberger.

An der Einstellung scheitert es nicht. Liensberger ernährt sich seit zehn Jahren glutenfrei, ordnet alles dem Sport unter. "Ich bin eine sehr exakte Person, will immer das Optimum aus mir herausholen", sagt sie. "Ich erwarte, dass ich immer mein Bestes gebe. Das ist in vielen Lebensbereichen so." Der Sportliche Leiter des ÖSV, Herbert Mandl, beschreibt Liensberger als "eiserne Trainiererin", die man "immer bremsen" müsse. Doch im vergangenen Winter hätten sich neben technischen Schwächen auch im Konditionstraining Fehler eingeschlichen, Liensberger sei körperlich nicht mehr auf Topniveau gewesen.

Als Kugelgewinnerin und Weltmeisterin plante Liensberger den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Sie wurde gar auf den Gesamtweltcup angesprochen, liebäugelte mit Starts im Super-G. Dazu engagierte sie Livio Magoni, einen italienischen Schleifer, der etwa Tina Maze und Petra Vlhova in der Vergangenheit zum Gesamtweltcupsieg verhalf. Doch Liensberger und Magoni kamen nicht miteinander aus. "Es war nicht richtig, es war nicht mein Weg", sagt die Vorarlbergerin heute. "Ob es an der Person lag oder der Konstellation an sich, kann ich bis heute nicht beurteilen. Es hat nicht funktioniert."

"Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich auf der Piste stehe", sagt Liensberger. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Teamwork makes the dream work

Der ÖSV kündigte an, ihr die "Extrawürste" zu streichen. Sie ist wie andere Athletinnen auch in der Technikgruppe integriert. In der Vergangenheit wurde Liensberger von ihrer Mutter zu Rennen begleitet, auf Drängen des Verbands bleibt sie nun zu Hause. "Die Gespräche waren zum Anfang sicher niederschmetternd", sagt Mandl über die Umstellungen für Liensberger. Die Zusammenarbeit mit Mentalcoach Mathias Berthold wird nur noch lose fortgeführt.

Der ÖSV hofft, dass Liensberger über ein stärkeres Gruppengefühl wieder zum Erfolg findet. "Mir ist wichtig, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Es soll Teamwork sein", sagt Liensberger. Im Sommer hätte sie den Spaß am Skifahren wiedergefunden, die Zeit im Trainingscamp in Übersee sei "richtig schnell verflogen". "Das Wichtigste ist, mir wieder ein gutes Gefühl zu erarbeiten. Ich freue mich über jeden Tag, an dem ich auf der Piste stehe."

Große Lücke

Was darf man für Sölden erwarten? Frauen-Cheftrainer Roland Assinger sagt: "Die Lücke zur Weltspitze ist im letzten Jahr zu groß geworden. Sie scheint im Slalom wieder richtig Fuß zu fassen, im Riesentorlauf fehlt definitiv noch einiges." Liensberger wird mit einer Startnummer nach den 15 Topläuferinnen fahren müssen, im Disziplinenranking ist sie inzwischen auf Platz 20 abgerutscht.

Zehn ÖSV-Läuferinnen gehen am Samstag (10 und 13 Uhr live auf ORF 1) in Sölden an den Start, darunter Katharina Truppe, die im vergangenen Winter den einzigen Podestplatz der österreichischen Technikerinnen holte (Dritte im Slalom in Killington). Die weiteren Starterinnen sind Nina Astner, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch, Michaela Heider, Katharina Huber, Elisabeth Kappaurer, Elisa Mörzinger und Julia Scheib. (Lukas Zahrer, 27.10.2023)