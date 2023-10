"Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht", so Max Mannheimer, Holocaust-Überlebender. Es ist eine demokratische Notwendigkeit, zu erinnern und gegen faschistische Tendenzen aufzustehen. Der KZ-Verband will dazu mit der Veröffentlichung einzelner Lebensgeschichten beitragen. In diesem Gastblog geht es um die Familie eines Widerstandskämpfers, der nach dem Zweiten Weltkrieg die Lagergemeinschaft Buchenwald mit aufbaute.

13. Oktober 1939. Albert und Erich Dlabaja, Vater und Sohn werden aus ihrer Wohnung in Favoriten von der Gestapo mitgenommen. Der zu dem Zeitpunkt 18-jährige Erich war ursprünglich bei den Roten Falken (Jugend-Vorfeldorganisation der Sozialdemokratie) und anschließend beim KJV (Kommunistischer Jugend Verband) aktiv, Albert war Schutzbündler (paramilitärische Organisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei) und Gewerkschafter. Sie beteiligen sich beide im kommunistischen Widerstand, Erichs Mutter Gisela ist zum römisch-katholischen Glauben konvertierte Jüdin. Erich gilt als "Mischling ersten Grades".

Erich Dlabaja, Foto aufgenommen in der SS-Leitstelle bei seiner Verhaftung. Familie Dlabaja, Archiv-KZ-Verband/VdA

Die Gestapo bringt Albert und Erich in das Gefängnis Rossauer Lände. In der Rossauer Lände wurden vorwiegend politische Häftlinge festgehalten, darunter auch Bruno Kreisky, der ein Jahr vor Sohn Erich und Vater Albert Dlabaja in "Schutzhaft" war. Mutter Gisela bleibt alleine in der Wohnung zurück und schickt ihrem Sohn regelmäßig Briefe. Wenige Tage nach der Ankunft im Gefängnis fragt sie ihn besorgt: "Schreibe mir bitte gleich was Du brauchst (...) ob ich den alten Trenschkot u. Hausschuh schicken soll, oder was Du brauchst. Hoffentlich kommst bald nach Hause. Viele Grüße & Küsse, deine Mutter."

Familie Dlabaja, Archiv-KZ-Verband/VdA

Die Hoffnung der Mutter ist vergebens, zu Weihnachten muss sie ihm noch immer ins Gefängnis schreiben: "Wünsche ich Dir frohe Weihnachten u. ein erfolgreiches Neues Jahr unser Herrgott soll geben aber nicht mehr in der Gefangenschaft." Gisela berichtet in den Briefen auch davon, immer weniger Besuch und Neuigkeiten von Verwandten und Freunden zu erhalten. Trost spenden Gisela die Besuchstage: "Hoffentlich sehen wir uns diese Woche am Besuchstag alles andere mündlich tausend Bussi deine Mutter."

1941 wird Erich in ein Straflager in Dieburg, nahe Darmstadt gebracht, sein Vater Albert kommt zuerst in das KZ Sachsenhausen und wird danach in das KZ Flossenbürg verlegt. Gisela berichtet auch das ihrem Sohn Erich: "Soeben habe ich ein Schreiben von Papale erhalten, er ist schon näher der Heimat in Floßenbürg (...) schreibt mir es geht ihm gut." Im KZ Flossenbürg, in Ostbayern an der Grenze zu dem heutigen Tschechien gelegen, werden die Häftlinge gezwungen, im Steinbruch zu arbeiten. Von den 100.000 Häftlingen werden mindestens 30.000 ermordet. Einer von den 30.000 Toten ist Albert Dlabaja. Seine Häftlingskarte trug den Vermerkt "R.U." – "Rückkehr unerwünscht". 1941 kommt er ums Leben, seine Witwe Gisela muss die Überreste ihres Mannes kaufen.

Voll Sorge um ihren Sohn verschweigt Gisela Erich den Tod seines Vaters. Sie schreibt ihm weiter Briefe: "Lieber Erich ziehe dir immer die warme Wäsche an damit du Dich nicht erkältest." Sie richtet ihm auch nach dem Tod Alberts weiterhin Grüße von ihm aus: "Und nun grüßt Dich mein Liebling deine Großmama alle Tanten u. Onkels zum Schluss küsst Dich tausendmal Mama u. Papa noch tausend Bussi von deiner Mutter." Zu dieser Zeit befindet sich Gisela nicht mehr in ihrer Wohnung, welche "arisiert" wurde, sondern in einer Sammelwohnung für Juden und Jüdinnen im 2. Bezirk. Die Briefe von Mutter Gisela finden ein Ende. 1941 soll sie nach Minsk, heute Hauptstadt von Belarus, gebracht werden und wird am Weg dorthin ermordet.

Familie Dlabaja, Archiv-KZ-Verband/VdA

Dass Erich im Alter von 23 Jahren Vollwaise ist, erfährt er 1943 bei seiner Überstellung in das KZ Buchenwald. In Buchenwald sind die politischen Häftlinge gut vernetzt, es entsteht das Internationalen Lagerkomitee, welches den illegalen Widerstand im Lager organisierte – Mitglieder fertigen unter anderem Waffen an. Erich wird in dem Komitee tätig und beteiligt sich in der Endphase des Krieges aktiv an dem Befreiungskampf des Lagers. Am 31. Mai 1945 kehrt er mit seinen, wie er sie nennt, Genossen zurück nach Wien. Einen Tag später, im Schatten eines Weltkrieges, eines Straflagers, eines Konzentrationslagers und der Ermordung seiner Eltern, meldet sich Erich am 1. Juni 1945 bei der Polizeidirektion in Wien zum Dienst und fängt an, ein demokratisches Österreich mit aufzubauen.

Mitgliedskarte des KZ-Verbands von Erich Dlabaja. Familie Dlabaja, Archiv-KZ-Verband/VdA

Erich Dlabaja schweigt nicht, sondern berichtet von den Gräueln der Konzentrationslager und genießt als Polizei-Amtsoberrevident großes Ansehen, wie aus einem Brief des Wiener Polizeipräsidenten 1948 hervorgeht: "dass Sie bei der Durchführung größerer kriminalpolizeilicher Amtshandlungen einen besonderen Fleiss und bemerkenswertes Geschick entfaltet haben." Er baut den KZ-Verband mit auf und hilft beim Auffinden der Kameraden der Lagergemeinschaft Buchenwald. Erich Dlabaja stirbt mit 50 Jahren an den Folgen der Haft im Konzentrationslager. (Rudi Burda, Winfried R. Garscha, Paul Hebein, Nives Nina Pjanic, Birgit Hebein, 10.2023)

Der KZ-Verband/VdA wurde nach dem Krieg von Überlebenden aus den Konzentrationslagern als überparteilicher Zusammenschluss der Widerstandskämpfer:innen und Opfer des Faschismus gegründet. Schon damals war der Zweck vor allem "die Erfassung aller antifaschistischen Österreicher, die wegen ihrer Gesinnung und Betätigung in Haft und KZ überstellt wurden, sowie die sofortige soziale Hilfe für die aus den Konzentrationslagern rückströmenden Häftlingen und der gesellschaftliche Zusammenkunft zwecks Pflege der bewährten Kameradschaft und antifaschistischer Gesinnung". Und über all die Jahrzehnte bis heute ist der Verband diesen Grundsätzen der Erinnerungs- und Gedenkarbeit sowie dem aktiven Antifaschismus treu geblieben. Redaktionsteam Rudi Burda ist Liedermacher und Mitarbeiter des Archivs.

Winfried R. Garscha ist historischer Begleiter des Archivs und langjähriger Mitarbeiter des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW).

Paul Hebein ist Student der Politikwissenschaft und Mitarbeiter des Archivs.

Nives Nina Pjanic ist Studentin der Geschichte und Mitarbeiterin des Archivs.

Birgit Hebein ist Projektleiterin des Archivs und ehemalige Vizebürgermeisterin von Wien.