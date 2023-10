Es stimmt schon, Österreich hat so richtig schöne Plätze. Wie jedes Land. Aber ja, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf am Nationalfeiertag ein bisschen stolz auf Österreich sein, und ja, an diesem Tag ist auch ein wenig Patriotismus okay. Stolz ist der ORF vor allem auf seine Quote, die er mit "9 Plätze – 9 Schätze" generiert, jährlich will ein Millionenpublikum diese neun schönsten Plätze sehen.

Auch dieses Jahr waren im Schnitt wieder 987.000 via ORF 2 dabei und sorgen bei Touristikerinnen und Touristikern für glänzende Augen. Schöne Plätze zeigen und über sie abstimmen lassen: Ja, kann man natürlich machen. Aber bitte nicht so. Was hier das Moderatorenduo Armin Assinger und Barbara Karlich und teils auch die eingeladenen Jurorinnen und Juroren geliefert haben, war – man kann es echt nicht anders sagen – zum Fremdschämen. Es gab Momente, da wollte man sich hinter dem Sofa verkriechen, so peinlich berührt war man.

Barbara Karlich mit Eisbärmütze in "9 Plätze – 9 Schätze". Screenshot: ORF-TVThek

Wenn sich Karlich nach der Präsentation der Salzburger Eisriesenwelt kichernd eine Eisbärenhaube aufsetzt ("Ich bin ein kleiner Eisbär"), läuft es einem echt kalt über den Rücken. Und wenn Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits verspricht, mit dieser weißen Eisbärhaube nackig durch das burgenländische Eisenberg zu laufen, dann kann man gar nicht so viel Blaufränkischen trinken, um das so lustig zu finden wie Karlich oder Assinger, die diesen Stipsits-Schmäh immer wieder aufwärmen.

Fast schon so etwas wie Mitleid bekam man mit Sängerin und Schauspielerin Laura Bilgeri. Sie legte sich für Vorarlbergs Beitrag ins Zeug und wollte sich mit Herbert Prohaska (er saß für Niederösterreich im Studio) im Gaberln messen. Das ging ziemlich in die Hose. Gegen Ende wurde es dann noch einmal richtig schlimm. Nämlich dann, als Stipsits gemeinsam mit Ex-Starmaniac und Musicalsänger Lukas Perman mit Reinhard Fendrichs "I am from Austria" Österreichs "geheime Hymne" anstimmte. Gänsehautmoment, aber nicht aus Wonne. Noch altbackener geht echt nicht. (Astrid Ebenführer, 27.10.2023)