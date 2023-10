Simon Messner im Karakorum Messner

Abenteuer lassen sich nicht planen, heißt es im Programm des Salzburger Bergfilmfestivals. Man müsse aufbrechen und sein bequemes Bett gegen eine ungewisse Schlafstätte tauschen. Wenn man aufgebrochen ist, bricht oft vieles auf: nicht nur die Wolkendecke, zugeschneite Gletscherspalten oder Fahrradketten, auch alte Gewohnheiten, verborgene Ängste und sogar Freundschaften. Zur 29. Auflage des Bergsteigerszenetreffs im Filmkulturzentrum Das Kino vom 8. bis zum 19. November sind Menschen zu Gast, die gute Geschichten darüber erzählen können.

Den Auftakt bei der Eröffnung im Halleiner Stadtkino macht am 8. November Simon Messner, dem heuer im Juli gemeinsam mit Martin Sieberer die Erstbesteigung des 7163 Meter hohen Yermanendu Kangri im mongolischen Karakorum gelang. Der Sohn von Reinhold Messner ist Alpinist, Bergbauer und studierter Mikrobiologe und gründete gemeinsam mit seinem Vater die Filmproduktionsgesellschaft Messner Mountain Movie. Er spricht über traditionellen Alpinismus und Erstbegehungen in den entlegensten Regionen der Erde.

Von Bad Ischl nach Tokio Am 9. November erzählt dann Gregor Sieböck von seiner Wanderung von Bad Ischl nach Tokio. Drei Jahre brauchte er für das Vorhaben. Danach zog es den als Weltenwanderer bekannte Pilger und Autor weiter in die Welt hinaus. 20.000 Kilometer ist er in den vergangenen 20 Jahren gegangen. Nun zieht er Bilanz über seine Abenteuer.

Auf der letzten Etappe ins Basislager herrscht tierisch viel Verkehr. Marlies Czerny mit Tragetieren beim Manaslu. Andreas Lattner

Die beiden Oberösterreicher Marlies Czerny und Andreas Lattner leben seit vier Jahren gemeinsam in einem Wohnmobil. Im Vorjahr verschlug es sie in den Himalaja auf den Manaslu. Kurz unterhalb des Gipfels mussten sie sich trennen. Sie sprechen über die Kommerzialisierung der Achttausender, die körperlichen und mentalen Herausforderungen und Beziehungsprobleme.

Himalaja-Chronistin Billi Bierling reflektiert in ihrem Vortrag die positiven und negativen Seiten des modernen Expeditionstourismus, Peter Wörgötter nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise in den Karakorum der 1970er- und 1980er-Jahre, und Huberbua Thomas Huber schlüpft in die Rolle des Jägers.

Billi Bierling am Gipfel des Lhotse. Billi Bierling

Neben dem umfassenden Vortragsprogramm werden 25 neue Bergfilme in insgesamt zwölf Filmprogrammen vorgestellt. Wie auch in den Vorjahren sind die Protagonisten der Filme teilweise auch anwesend und stehen nach der Vorstellung für Fragen und Gespräche mit dem Publikum zur Verfügung. (Stefanie Ruep, 30.10.2023)