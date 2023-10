Mitarbeitenden fielen seltsame Artikel von unbekannten Personen auf. Die Muttergesellschaft bestreitet den Einsatz von KI, verstrickt sich aber in Widersprüche

Journalistinnen und Journalisten demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen unter der Holdinggesellschaft Gannett. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Die Angestellten von "Reviewed", einer Website im Besitz von "USA Today", staunten nicht schlecht, als sie am vergangenen Freitag ihren Arbeitstag beenden wollten. Plötzlich fiel ihnen etwas Seltsames auf: Auf der Website wurden plötzlich Artikel von Autoren veröffentlicht, von denen niemand zuvor etwas gehört hatte. Diese Artikel wiesen auch eine sehr ähnliche Sprache auf.

"Reviewed" beschäftigt sich üblicherweise mit Produkttests. Der leitende Redakteur Jaime Carrillo konnte sich aber nicht erklären, woher die Rezensionen für Produkte wie isolierte Trinkbecher und Tauchausrüstung auf einmal stammten. Panik stieg in ihm auf, wird Carrillo in einem Artikel der "Washington Post" zitiert.

Die Bewertungen der Produkte in den mysteriösen Artikeln waren ausgesprochen vage, bald hegten Carrillo und seine Kolleginnen und Kollegen den Verdacht hegten, die Artikel seien von einer künstlichen Intelligenz verfasst worden. Dieser Verdacht wurde untermauert, als sich herausstellte, dass die vermeintlichen Autoren der Beiträge wie "Breanna Miller" und "Avery Williamson" gar nicht existieren – es fand sich nicht einmal eine Spur der neuen Kolleginnen und Kollegen in sozialen Medien. Die Mitarbeiter von "Reviewed" waren sich recht schnell sicher: Hier versucht die Muttergesellschaft Gannett die Arbeit von Redakteuren durch von einer künstlichen Intelligenz (KI) erstellte Inhalte zu ersetzen, um Kosten zu sparen.

Muttergesellschaft bestreitet Vorwürfe

Die Berichte erschienen, kurz nachdem die Mitarbeitenden von "Reviewed" in einen eintägigen Streik gegangen waren, weil sie bessere Verträge forderten. Die Angestellten befürchten jetzt, dass die KI-Inhalte dem Ruf der echten Mitarbeiter schaden. "Das ist Geschwafel im Vergleich zu dem, was wir täglich veröffentlichen", sagte Carillo, selbst Gewerkschafter. "Keiner dieser Roboter hat irgendeines dieser Produkte getestet."

Die Kontroverse kommt zu einem Zeitpunkt, an dem viele Medienorganisationen Produktbewertungsseiten einrichten. Für die Medienhäuser ist das ein lukratives Geschäft. So schneidet etwa die "New York Times"-Tochter "Wirecutter" bei jedem Verkauf bei Online-Händlern wie Amazon mit.

Dennoch: Muttergesellschaft Gannett besteht darauf, dass die Artikel nicht von einer KI generiert wurden. In einer Erklärung an die Post sagte ein Sprecher, dass die Artikel im Rahmen einer Vereinbarung mit einer Marketingfirma erstellt wurden, um bezahlten Suchmaschinenverkehr zu generieren. Dennoch wurde eine Vielzahl der fraglichen Beiträge mittlerweile wieder gelöscht.

Artikel kamen von Marketingfirma

Gannett räumt zwar ein, dass die ursprünglichen Artikel "nicht unseren Partnerstandards entsprachen", bestreitet aber, dass sie von einer KI erstellt wurden. "Wir erwarten von allen unseren Anbietern, dass sie unsere ethischen Standards einhalten, und uns wurde von der Marketing-Agentur versichert, dass die Inhalte nicht von einer KI erstellt wurden", so der Sprecher in einer E-Mail. Die genannte Marketing-Agentur namens Advon Commerce verwies die anfragenden Medien zurück an Gannett.

Die Mitarbeitenden von "Reviewed" sind sich unterdessen sicher, dass die fragwürdigen Produkttests von einer KI erstellt wurden. Die Artikel folgen einer ähnlichen Vorlage: Im ersten Satz des Artikels über Tauchermasken wurde beispielsweise darauf hingewiesen, dass es beim Kauf einer Maske "mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen" gibt, während der Artikel über isolierte Trinkbecher mit dem Hinweis begann, dass es "viele Faktoren zu berücksichtigen" gibt, bevor man einen Becher kauft. Derartige Formulierungen sind typisch für Anwendungen wie ChatGPT.

Inzwischen geht AdVon Commerce offen mit seinem Einsatz von KI um. Auf seiner Linkedin-Seite erklärt das Unternehmen, dass es "KI-Lösungen für den E-Commerce" einsetze. Um die reale Existenz der Autoren zu beweisen, präsentierte Gannett eine Linkedin-Seite eines Autoren. Dieser rühmte sich aber damit, Erfahrungen im Redigieren von KI-Texten zu haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gannett peinliche Fragen im Zusammenhang mit KI-generierten Inhalten beantworten muss: Im August versuchte das Unternehmen, die High-School-Sportberichterstattung in einigen seiner Zeitungen mit KI-generierten Artikeln zu automatisieren. Das Experiment wurde aber eingestellt, nachdem es zu zahlreichen fehlerhaften Artikeln kam, berichtet die "Washington Post", die übrigens selbst im Eigentum von Amazon-Gründer Jeff Bezos steht. (red, 27.10.2023)