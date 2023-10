Martin Schiske saß morgens im Bett, als er merkte: Irgendetwas stimmt nicht (Symbolbild). Getty Images/Tzido

"Ich bin ganz normal schlafen gegangen. Am nächsten Morgen wollte ich nach dem Aufstehen ein Glas Wasser trinken. Und da konnte ich nicht mehr schlucken", erinnert sich Martin Schiske an den 18. Februar 2018. "Mein erstes Gefühl war Panik." Nach und nach zeigten sich weitere Symptome: Schiskes gesamte linke Körperhälfte wurde taub, Muskelkontrolle und Bewegungskoordination funktionierten nicht mehr, kurz darauf konnte er nicht mehr gehen. Seine Freundin rief sofort die Rettung. Diese traf Minuten später ein und brachte ihn ins Krankenhaus. Es war schnell klar: Schiske hatte einen Schlaganfall erlitten. Mit 35 Jahren.

Was passiert beim Schlaganfall?

Schlaganfälle können grundsätzlich zwei Ursachen haben: eine Hirnblutung durch ein geplatztes Gefäß oder eine Durchblutungsstörung. Letztere tritt wesentlich häufiger auf und entsteht, wenn der Blutfluss zum Gehirn in einer Ader blockiert wird. Das kann zum Beispiel durch eine Atherosklerose geschehen, wenn sich fett- oder kalkhaltige Substanzen an den Gefäßwänden ablagern, bis ein Gefäß schließlich verstopft ist. Dadurch wird das Gehirn unterversorgt, die betroffenen Gehirnzellen sterben ab. Weil das in unterschiedlichen Gehirnregionen passieren kann, sind die Symptome und ihre Intensität oft sehr unterschiedlich.

Typisch ist aber ein plötzliches Auftreten, wie auch Schiske es erlebt hat. So kam der Schlaganfall auch zu seinem Namen: "Die Erkrankung heißt deswegen so, weil die Symptome ganz schlagartig kommen, von einer Sekunde auf die andere", erklärt Julia Ferrari, Präsidentin der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft und Abteilungsleiterin der Neurologiestation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Das Krankenhaus ist eines von insgesamt 38 in Österreich, die eine eigene "stroke unit" führen.

Bei älteren Betroffenen ist die Atherosklerose der häufigste Grund für einen Schlaganfall. Sie kann aber auch bei jüngeren Menschen bis 49 ein Auslöser sein. Typische Risikofaktoren sind hoher Blutdruck, erhöhte Fettwerte, Diabetes, Übergewicht und Rauchen.

Zehn Prozent junge Betroffene

Tatsächlich sind Jüngere gar nicht so selten betroffen. Auch darauf will die Weltschlaganfall-Organisation jährlich mit dem heutigen Welt-Schlaganfalltag aufmerksam machen, denn bisher herrscht zu dem Thema viel Unwissenheit. "Man glaubt immer, eine junge Person kann keinen Schlaganfall bekommen. Aber ganz so ist es nicht", weiß Ferrari. Bis zu 19.000 Schlaganfälle pro Jahr passieren in Österreich. Rund zehn Prozent der Betroffenen sind zwischen 18 und 49 Jahre alt. Atherosklerose, ein Gerinnsel aus dem Herzen, in selteneren Fällen aber auch Gefäßentzündungen oder Gerinnungsstörungen können die Ursache dafür sein. Bei etwa zehn Prozent der Jüngeren löst eine Dissektion den Schlaganfall aus. Das ist ein Gefäßeinriss mit einer Einblutung in die Gefäßwand, der unter anderem durch ein Trauma entstehen kann und zu einer Durchblutungsstörung führt. Sehr oft lässt sich bei jungen Menschen aber gar nicht herausfinden, warum es zu einem Schlaganfall gekommen ist.

Julia Ferrari ist Präsidentin der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft und betont: "Akutes Handeln ist bei Schlaganfällen essenziell." l.schedl/khbbwien

Eine Dissektion ist auch das, was Martin Schiske erlitten hat. Bei ihm hat sich die rechte, hintere Halsschlagader verschlossen. Warum genau das passiert ist, weiß man nicht. Er hatte aber Glück, seine Freundin hat richtig gehandelt, als sie sofort die Rettung gerufen hat. Ferrari betont: "Akutes Handeln ist dann essenziell. Man muss so schnell wie möglich eine rekanalisierende Therapie wie die Thrombolyse oder die Thrombektomie einleiten, um den Blutfluss wieder herzustellen."

Wieder ins Leben finden

Ebenso wichtig ist danach der rasche Start mit Frührehabilitation. Für Schiske begannen bereits am nächsten Tag Physio- und Ergotherapie. Doch der Weg zurück in ein normales Leben war lang und hart.

Einige Wochen war er komplett auf einen Rollstuhl angewiesen, nach drei Monaten konnte Schiske wieder engbeinig gehen. Für den heute 41-Jährigen war es wirklich herausfordernd, etwas zuvor so Automatisiertes als Erwachsener noch einmal völlig neu lernen zu müssen: "Dieser seit der Kindheit abgespeicherte Bewegungsablauf ist einfach nicht mehr da. Du musst dir genau durchdenken, wann du welchen Muskel wie anspannst. Aber das Glückserlebnis, das man hat, wenn man es schafft, ist unbeschreiblich."

Da Schiske durch den Schlaganfall außerdem nicht mehr schlucken konnte, musste ihm die Nahrung anfangs über eine Magensonde verabreicht werden. Durch Logopädie-Stunden und mit viel Geduld erlernte er das Schlucken wieder. Dadurch konnte er zuerst Flüssiges konsumieren und nach fast einem halben Jahr schließlich auch wieder feste Nahrung. Aber ganz so automatisiert wie vorher funktioniert es bis heute nicht. Schiske schluckt immer noch viel bewusster, außerdem verschluckt er sich wesentlich leichter. "Wenn du als Sänger arbeitest, ist das natürlich dramatisch", erzählt er.

Schiskes Hauptprojekt damals war die Band Johann Sebastian Bass, mit der er gerade am zweiten Album arbeitete. Da er die Zuverlässigkeit seiner Stimme nicht mehr gewährleisten konnte, stand für ihn ein paar Monate nach dem Schlaganfall fest, dass er das Singen auf professioneller Ebene aufgeben und das Bandprojekt beenden muss. Gleichzeitig fehlte so die wichtigste Einnahmequelle des selbstständigen Musikers. Neben finanziellen Sorgen beschäftigte ihn während seines fast sechsmonatigen Krankenhausaufenthalts vor allem die Frage, was er nach der Genesung beruflich weitermachen könnte. "Hätte ich den Schlaganfall nicht gehabt, würde ich sicher immer noch singen", sagt Schiske fünf Jahre danach. Aber er trauert der Zeit dennoch nicht nach. "Ich bin nicht der Typ dafür. Man kann sowieso nicht ändern, was passiert ist. Man schaut besser nach vorne und versucht, das Beste draus zu machen." Schiske konnte wieder etwas Passendes für sich finden und musste dazu nicht einmal der Musik den Rücken kehren. Er arbeitet als Produzent, unterrichtet am Institut für Popularmusik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und ist in einer Firma für Fernsehtechnik tätig.

Das Leben des gebürtigen Niederösterreichers verläuft auf vielen Ebenen wieder in normalen Bahnen, so wie vor dem Schlaganfall ist es trotzdem nicht – auch wenn er viele seiner Symptome lindern konnte. "Mein Gleichgewichtssinn ist immer noch beeinträchtigt, deshalb ist alles, wobei man die Balance halten muss, eine Herausforderung. Früher bin ich zum Beispiel gern Einrad gefahren, das geht nicht mehr. Aber ich kann zumindest wieder auf eine Leiter steigen und mir die Socken im Stehen anziehen. Vor vier Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen." Auf der linken Körperhälfte ist außerdem das oberflächliche Sensibilitätsempfinden nach wie vor gestört, Schiske kann keine Wärme oder Kälte spüren und auch Schmerz nur mehr bedingt wahrnehmen. Doch er nimmt es mit Humor: "Das ist meine Superhero-Seite."

Risikofaktoren eindämmen

Schlaganfälle können heute viel besser behandelt werden als noch vor zehn Jahren, denn es gibt viele neue Therapiemöglichkeiten. Neurologin Ferrari weiß aber, dass sich theoretisch bis zu 90 Prozent aller Schlaganfälle durch eine intensivierte Primärprävention verhindern ließen. "Durch verbesserte Prävention ist das mittlere Alter beim Auftreten des ersten Schlaganfalls in Österreich bei Männern bereits um vier Jahre und bei Frauen um drei Jahre gestiegen. Das heißt, man bekommt den ersten Schlaganfall erst in einem höheren Lebensalter." Das Risiko einer Atherosklerose reduzieren regelmäßiger Sport, mediterrane Ernährung mit viel Gemüse, Hülsenfrüchten und wenig Fleisch und Verzicht auf Tabak und Alkohol. Das sei auch für Junge wichtig, betont Ferrari.

Dennoch kann nicht jeder Schlaganfall durch vorbeugende Maßnahmen verhindert werden. Bei einer Dissektion etwa, wie Martin Schiske sie erlitten hat, hilft nichts. Die Angst, dass er noch einmal einen Schlaganfall bekommen könnte, war zeitweise groß. Mit psychologischer Hilfe konnte er sie in den Griff bekommen. Heute geht es ihm im Großen und Ganzen gut, sagt er: "Ich habe es von diesem Nullpunkt wieder zu einem normalen Leben geschafft. Das ist das Schönste." (Marlene Lanzerstorfer, 29.10.2023)