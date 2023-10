City gastiert am Sonntag im Old Trafford. Ex-Sturm-Angreifer Höjlund hofft auf Premierentor

Auf United kommt nun eine schwere Prüfung zu. REUTERS/MOLLY DARLINGTON

Manchester - Nach emotionalen Tagen wegen des Todes von Klublegende Sir Bobby Charlton und zuletzt einigen Erfolgserlebnissen steht für Manchester United der ultimative Test auf dem Programm. United empfängt am Sonntagnachmittag in der englischen Premiere-League den Stadtrivalen Manchester City und will mit einem Erfolg im heimischen Old Trafford den Aufschwung bestätigen.

ManUnited hatte den Saisonstart komplett verpatzt und fand sich Mitte September in der heimischen Meisterschaft nur auf Platz 13. Nach zuletzt drei Siegen hat sich Trainer Erik Ten Hag mit seinem Team etwas Luft verschafft, überzeugen konnte der englische Rekordmeister aber nicht: Erst zwei Tore in der Nachspielzeit brachten ein 2:1 gegen Brentford, der 2:1-Siegtreffer gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United fiel ebenfalls spät und der 1:0-Heimerfolg am Mittwoch in der Champions League gegen Kopenhagen war äußerst glücklich, vergaben die mindestens ebenbürtigen Dänen doch in der Nachspielzeit einen Elfmeter.

Am Sonntag wird sich zeigen, wie stark das auf Platz acht liegende United aktuell tatsächlich ist. Die Red Devils haben in neun Matches erst elf Treffer erzielt und hoffen, dass der bei Sturm Graz durchgestartete Rasmus Höjlund endlich in der Premiere League trifft. "Es gibt für mich noch viel zu verbessern, aber es wird langsam", sagte der um 75 Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholte 20-Jährige.

Klarer Favorit ist aber Meister City, der die zwei Niederlagen vor der Länderspielpause schnell weggesteckt hat und zwei Zähler hinter Tottenham auf Platz zwei liegt. Der Spitzenreiter ist bereits am Freitag bei Crystal Palace im Einsatz.

Vor allen Spielen der Premier League an diesem Wochenende wird der verstorbenen Ikone Bobby Charlton gedacht. Charlton zu Ehren soll es vor dem Anpfiff aller Partien Applaus geben, wie die Liga am Freitag mitteilte. Spieler und Spieloffizielle werden während der Begegnungen außerdem als Zeichen des Respekts Trauerarmbinden tragen. Der ehemalige Nationalspieler und langjährige Profi von Manchester United war am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.(APA/Reuters, 27.10.2023)