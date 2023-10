Guinea-Paviane, die anderen gegenüber hilfsbereit waren und Puffweizen abgaben, hatten im Experiment gut lachen (Symbolbild). APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Für Paviane ist Puffweizen ein schmackhafter Snack. Entsprechend nutzen Forscherinnen und Forscher das gepuffte Getreide gern als Belohnung. Bei einer neuen Studie mit österreichischer Beteiligung konnten Rote Paviane (Papio papio), die auch als Guinea-Paviane bezeichnet werden, an Touchscreen-Terminals auswählen, ob Artgenossen mit Puffweizen versorgt werden – oder sie selbst.

Dabei ging es weniger darum, herauszufinden, wie egoistisch die Affen sind, oder nur indirekt: Das Forschungsteam um Nicolas Claidière von der Universität Aix-Marseille in Frankreich wollte herausfinden, ob die Paviane Artgenossen unterschiedlich behandeln, je nachdem, ob diese ihnen zuvor geholfen haben. An den Touchscreens konnten die Tiere durch das Drücken bestimmter Symbole (Kaktus, Feuerlöscher und eine Wunderlampe) auswählen, ob ein bestimmter anderer Pavian Puffweizen bekommt oder nicht. Sie hatten auch die Möglichkeit, auf einen anderen Partner zu warten oder sich selbst mit dem Futter zu versorgen.

Viele Tiere waren kooperativ und taten das nicht nur für sich, sondern auch für die anderen, berichtet die Forschungsgruppe, zu der auch Dan Sperber von der Central European University (CEU) in Wien gehört, im Fachjournal "Science Advances". Die Tiere belohnten ihre Partner öfter, wenn sich diese ebenfalls spendabel verhielten. Sie folgten demnach einer "Wie du mir, so ich dir"-Strategie (im Englischen "tit for tat"), die in Fachkreisen als direkte Reziprozität bezeichnet wird.

Evolutionärer Vorteil

Dieses Verhalten gilt unter sozialen Tieren als evolutionär vorteilhaft und fördert gegenseitige Unterstützung. Letztendlich kommt es den Tieren zugute, wenn sie anderen helfen, weil diese sich später revanchieren und ihnen selbst Gutes tun können, ganz altruistisch ist die Angelegenheit also nicht. Durch dieses Vorgehen können Artgenossen bestraft werden, die sich nicht an diese Konvention halten und andere ausnutzen, ohne ihnen zu helfen – womöglich lernen sie dadurch für die nächsten Male ja dazu.

Daher beendeten die kooperativen Paviane im Experiment oft die Zusammenarbeit, wenn der andere nicht hilfsbereit war. Sie verließen das Terminal, um das Spielchen später mit einem anderen Individuum wieder aufzunehmen. Demnach wählten sie die Partner anhand deren Kooperationsbereitschaft aus.

Was bei dieser Strategie ebenfalls hilfreich ist und sich auch für die Roten Paviane zeigen ließ: Sie merkten sich, wer zuvor spendabel war und wer nicht. Trafen sie sich mit vorher unkooperativen Artgenossen am Terminal, ließen sie ihnen weniger Puffweizen zukommen als vorher kooperativen Partnern. Das Forschungsteam schließt daraus, dass die Affen "strategisch" kooperieren – vergleichbar mit Menschen, deren hilfsbereites oder egoistisches Verhalten mittels Spieltheorie in ähnlichen Experimenten erforscht wird. (red, APA, 27.10.2023)