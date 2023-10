Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) mit den Königinnen (von links: Franziska Wagner, Lilly Wiedemann, Phenix Kühnert) im neuen "Tatort" aus München. Foto: ORF/BR/Odeon Fiction GmbH/Luis Zeno Kuhn

Es ist eine einzige Pracht am Sonntag im Bayern-Tatort. Hübsche junge Frauen, allesamt "Produktköniginnen" aus den Regionen des Freistaats, präsentieren im feschen Dirndl, was ihr Ort an Kulinarik so zu bieten hat: Weißwürste, Spargel, Honig, Zwiebel, Milch. Es will überhaupt kein Ende nehmen. Nicht einmal mit dem Präsidenten des "Bavaria-Bundes", Josef Gehrling, einem vom ganz alten Schlag. Der liegt nach einem Mordversuch an ihm im Koma, und man erfährt bald, dass er, passend grauslich gespielt von Wolfgang Fierek, ein Alpen-Harvey-Weinstein war.

Keine der "Königinnen" (so auch der ­Titel) war vor ihm sicher, alle hat er sie belästigt und betatscht. Die Organisatorin des Königinnentreffens (Veronica Ferres) findet das nicht so schlimm. Denn: "Wer sein Dekolleté hochschnallt, will, dass man hinschaut."

Und schon sind wir mit ihr, dieser ­Mischung aus Heidi Klum und Ghislaine Maxwell, mitten im "MeToo-Tatort".

Der überfordert zunächst auch die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitel).

Offensichtlich vor lauter Begeisterung für den durchaus satirischen Farmerinnenkitsch lässt sie das Drehbuch etwas lahm durch die Szenerie tapsen. Will heißen: Der Krimi ist fad.

Aber das Thema wird anschaulich ­behandelt. Da sind die einen, die den "Königinnen-Jahreskalender" als "Wichsvorlage für Jungbauern" abwerten. Und andere, die eine Transfrau als Spargel­königin selbstverständlich finden.

Und solche "Pupperln", wie die Organisatoren meinen, sind die Königinnen schon längst nicht mehr. Das merken auch die Ermittler, die ja selbst schon ­ältere Männer sind, schnell. Gut so. (Birgit Baumann, 29.10.2023)