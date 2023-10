Sieben Werke in Schweden werden bestreikt. via REUTERS/TT NEWS AGENCY

In Schweden haben sich am Freitag nach Gewerkschaftsangaben rund 130 Beschäftigte des US-Elektroautobauers Tesla an einem Streik beteiligt. Es handelte sich um Mechaniker in sieben Werkstätten im Land, sagte der Sprecher der IF Metall, Jesper Pettersson. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag bei Tesla.

Die Mechaniker hätten "niedrigere Löhne und niedrigere Renten" als vergleichbar Beschäftigte in der Industrie, sagte Pettersson. In Schweden arbeiten fast 90 Prozent aller Beschäftigten mit Tarifvertrag.

Tesla habe die IF Metall am Dienstag informiert, dass das Unternehmen keinen Tarifvertrag unterzeichnen werde - dies tue Tesla nirgends auf der Welt, habe die Ansage gelautet, sagte Pettersson. Eine AFP-Anfrage ließ Tesla unbeantwortet.

Musk gegen Gewerkschaft

Tesla-Chef Elon Musk hat wiederholt Forderungen nach einer gewerkschaftlichen Organisation der Beschäftigten abgelehnt. Weltweit arbeiten rund 127.000 Menschen für den Elektroautobauer.

IF-Metall-Sprecher Pettersson kündigte eine Ausweitung des Streiks am kommenden Freitag an. Dann seien alle Beschäftigten in den Tesla-Werkstätten zum Streik aufgerufen, nicht nur die direkt bei Tesla Angestellten. (APA, 28.10.2023)