Der wichtigste Gewinntreiber für Amazon ist das Cloud-Geschäft. Nach zwei Jahren der Flaute scheint sich der Geschäftszweig nun zu erholen und die Amazon-Aktie legte am Freitag um fast sechs Prozent zu.

Auf Basis des vorbörslichen Aktienkurses von 127 US-Doollar war das Unternehmen auf dem besten Weg, seine Marktkapitalisierung um mehr als 70 Milliarden Dollar zu erhöhen. Kleinere Cloud-Konkurrenten wie Microsoft und Alphabet legten ebenfalls um jeweils rund einen Prozentpunkt zu.

Amazon-CEO Andy Jassy sagte am Donnerstag, das Cloud-Geschäft stabilisiere sich, da große Pakete mit Bestandskunden und Neuabschlüsse das Wachstum in den letzten drei Monaten des Jahres den Umsatz steigen ließen. Der CEO hob auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (AI) für Amazon Web Services (AWS) hervor und sagte, er erwarte, dass die Technologie in den nächsten Jahren zu Umsätzen im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich führen wird.

Die Wall Street begrüßte die positiven Aussichten: "Tech-Investoren können aufatmen", so die Analysten von Bernstein in einer Kundenmitteilung und fügten hinzu, dass das AWS-Wachstum sich wohl auch ohne KI wieder beschleunige. Amazon-Aktien sind in diesem Jahr um 40 Prozent gestiegen, haben aber in den letzten zwei Tagen fast 8 Prozent verloren, nachdem die Google Mutter Alphabet davor gewarnt hatte, dass Cloud-Kunden ihre Ausgaben drosseln würden.

Erstmals wieder Wachstum

Im Zeitraum von Juli bis September verzeichnete Amazon den ersten vierteljährlichen Anstieg des Cloud-Wachstums seit fast zwei Jahren, obwohl der Umsatz der Einheit hinter den Schätzungen zurückblieb. Das Wachstum von 12,3 Prozent bei AWS war auch langsamer als der Anstieg von 29 Prozent bei Microsofts Azure-Cloud-Geschäft, das deutlich über den Einschätzungen lag.

Google Cloud wuchs im Berichtszeitraum um 22,5 Prozent. Zwar ist das Cloud-Geschäft von Amazon immer noch größer als das von Microsoft und Google. Aber das E-Commerce-Unternehmen gilt als Nachzügler im KI-Rennen, das Microsoft mit OpenAI anführt.

Amazon versucht aufzuholen: Im September wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, laut der bis zu vier Milliarden Dollar in den Chatbot-Hersteller Anthropic investiert werden sollen. "Generative KI ist ein massiver Katalysator, der das Wachstum innerhalb der (AWS-)Branche wieder ankurbeln könnte", so Global X-Analyst Tejas Dessai. "Wir sehen einige wichtige Partnerschaften, die in diesem Quartal abgeschlossen wurden, als Schlüssel zum Wachstum in den kommenden Quartalen." (Reuters, 27.10.2023)