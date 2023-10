Zuletzt lief es für die Salzburger überhaupt nicht nach Wunsch. Nun aber hoffen die Bullen auf den Turnaround. APA/BARBARA GINDL

Wals-Siezenheim/Klagenfurt/Linz - Drei Niederlagen und ein Remis aus vier Pflichtspielen: Red Bull Salzburg sieht sich aktuell mit einer ganz ungewohnten Bilanz konfrontiert. Im Heimspiel gegen SCR Altach will der Titelverteidiger in der zwölften Runde der Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) auf die Siegerstraße zurückkehren. Das wäre auch wichtig um das erfolgsverwöhnte Publikum zufriedenzustellen, das in den jüngsten drei Heimpartien, zwei davon in der Liga, Niederlagen erlebt hatte.

Bei einem weiteren Punkteverlust nach jenen gegen die beiden Linzer Klubs Blau-Weiß und LASK (jeweils 0:1) sowie dazwischen dem Auswärts-2:2 bei Austria Klagenfurt würde zudem möglicherweise auch der Rückstand in der Tabelle auf den vier Punkte vorausliegenden Leader Sturm Graz weiter anwachsen. Auch deshalb sprach Salzburg-Trainer Gerhard Struber "absolut" von einem Pflichtsieg gegen die Vorarlberger. "Es geht jetzt darum, das nächste Spiel zu gewinnen und es geht auch um die richtige Performance", verlautete der 46-Jährige.

Als Beispiel dient der Auftritt im San Siro von Mailand, wo es am Dienstag in der Champions League nur eine knappe 1:2-Niederlage bei Inter gesetzt hatte. "Es gilt dieses Gesicht von Mailand rüber zu transportieren in unser Stadion", betonte Struber. Eine ähnliche Herangehensweise sowie Power im Spiel sollen den Negativlauf beenden. "Wir müssen die nächsten Aufgaben mit dem Mindset angehen, das uns auszeichnet. Wir wollen das Spiel von Anfang an dominieren, um am Ende einen Sieg einzufahren", gab der Salzburger die Marschroute vor.

Beschränkte Rotation

Eine große Rotation wie zuletzt vor dem Blau-Weiß-Spiel wird es nicht mehr geben. "Wir haben daraus gelernt, dass wir es nicht wieder mit der Radikalität probieren. Wir werden rotieren, aber es wird überschaubar bleiben. In den letzten Wochen hat sich ein gewisser Stamm herauskristallisiert, wir wollen die Struktur nicht verletzen und stabil sein", sagte Salzburgs Coach. Eine tragende Rolle könnte der wiedergenesene Luka Sucic spielen. Noch kein Thema ist wohl ein Comeback von Sekou Koita. Bei Dijon Kameri werde es die eine oder andere Woche dauern, bis er seine Muskelverletzung im Gesäß überwunden habe. Noch länger fehlen werden Aleksa Terzic und Fernando.

In welchem System die Salzburger agieren werden, ist offen. Zuletzt in Mailand war es ein 4-2-3-1, nachdem man zuvor nur mit einem Sechser agiert hatte. "Wir wollen eine gewisse Flexibilität bekommen, um variabel agieren zu können, wollen es aber auch nicht überstrapazieren und von Spiel zu Spiel schauen, was Sinn macht", hielt sich Struber alles offen.

Altach reist trotz der Salzburger Ergebniskrise als krasser Außenseiter in die Mozartstadt. "Wenn Salzburg in der Liga verliert, werden sie in die nächste Runde mit hundert und noch mehr Prozent hineingehen", warnte Trainer Joachim Standfest, der dennoch eine Chance witterte. "Wir werden unsere Möglichkeiten bekommen, das ist im Fußball immer so, und werden nicht nach Salzburg fahren, damit wir die drei Punkte dort lassen."

Klagenfurt auf der Welle

Austria Klagenfurt will seine jüngsten Erfolgserlebnisse in der Bundesliga am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) trotz schwieriger Personalsituation mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol bestätigen. Mit 18 Punkten aus elf Spielen liegen die Klagenfurter nach der Hinrunde des Grunddurchganges überraschend auf Rang vier. Die dritte Meistergruppen-Teilnahme in Folge scheint möglich. Die WSG dagegen kämpft um das Ende ihrer Unserie von fünf Pflichtspielniederlagen in Folge.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult mahnte Geduld ein. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die WSG sehr kompakt stehen wird und versuchen wird, über schnelles Umschaltspiel nach vorne zu kommen", meinte der Wiener. "Im Endeffekt sollten wir es aber ausnutzen, dass die WSG momentan nicht in einer Erfolgswelle schwimmt." Mit bisher erst einem Ligasieg gegen das Schlusslicht liegen die Wattener als Vorletzter nur zwei Zähler vor Austria Lustenau. In der Vorsaison waren sie nach dem Grunddurchgang noch Siebenter.

"Sie haben heuer Probleme, die sie letztes Jahr nicht so gehabt haben. Da sieht man wieder, wie schnell es im Fußball gehen kann", sagte Pacult. "Thomas Silberberger weiß seine Mannschaft aber gut einzustellen." Das ist auch Pacult zuletzt gelungen. Seine Klagenfurter reüssierten gegen Serienmeister Salzburg (2:2) und bei Rapid (3:2) - und das trotz anhaltender personeller Probleme.

Silberberger und sein Trainerteam hätten in dieser Woche weniger Zeit mit Gesprächen mit den Spielern verbracht. "Geredet haben wir genug die letzten Wochen. Aber gefühlt poppt jeden Spieltag ein anderes Großproblem bei uns auf, und du bist eigentlich nur beim Reden und beim Analysieren. Jetzt wird einmal versucht, frei von der Leber weg zu spielen in Klagenfurt", erklärte er.

Nächster Anlauf für BW Linz

In fünf Heimspielen hat Blau-Weiß Linz in der Bundesliga nur eine Niederlage kassiert, gewonnen hat der Aufsteiger im Hofmann Personal Stadion an der Donaulände aber noch nicht. Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) soll es beim Gastspiel des WAC endlich so weit sein. "Wir wollen das Spiel gewinnen. Es geht nicht um den Heimsieg, sondern darum, die Leistungen der letzten Spiele zu bestätigen", erklärte BW-Trainer Gerhard Scheiblehner.

Zuversichtlich stimmt Scheiblehner die aufsteigende Form seiner Mannschaft. Nach einer mageren Ausbeute in den ersten Wochen kassierte der Aufsteiger in den jüngsten sechs Matches nur eine Niederlage und hat nun zum Start der Rückrunde die Chance, sich im Tabellenmittelfeld zu etablieren.

Die Kärntner sind zuletzt mit einem Remis aus Altach abgereist, waren dabei in der zweiten Halbzeit aber nicht so aktiv wie von Manfred Schmid gefordert. "Wir haben uns in der zweiten Halbzeit versteckt, kaum Ruhe bewahrt. Aber mir hat gefallen, wie die Mannschaft gefightet hat", erklärte der WAC-Trainer. Der Lohn war die Fortsetzung der starken Auswärtsserie mit nun schon neun Spielen ohne Niederlage. "Es gibt keinen besonderen Grund dafür, wir legen die Spiele auswärts und zu Hause gleich an und versuchen, uns weiterzuentwickeln".

Die Entwicklung soll in die Meistergruppe führen. Aktuell liegt der WAC auf Rang sieben punktegleich hinter Rapid. "Wenn wir unter die Top Sechs kommen wollen, brauchen wir ein paar Dreier", erklärte Schmid. (APA, red, 27.10.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 12. Runde der Bundesliga am Samstag (alle Spiele live auf Sky Austria):

FC Red Bull Salzburg - SCR Altach (Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr, SR Lechner). Bisheriges Saisonergebnis: 2:0 (a)

Salzburg: Schlager - Dedic, Pavlovic, Solet, Ulmer - Bidstrup - Capaldo, Sucic, Kjaergaard - Gloukh, Simic

Es fehlen: Terzic, Fernando, Koita (alle Adduktorenverletzung), Okoh, Omoregie, Wallner (alle Oberschenkelverletzung), Piatkowski (Wadenverletzung), Kameri (Gesäßmuskelverletzung)

Altach: Stojanovic - Fe. Strauss, L. Gugganig, Koller - Gebauer, Jäger, Bähre, Lukacevic - Fadinger, Nuhiu, Reiter

Es fehlen: Gustavo Santos (Meniskus-OP), Bukta, Reiner (beide rekonvaleszent)

* * *

Austria Klagenfurt - WSG Tirol (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Bisheriges Saisonergebnis: 3:1 (a)

Klagenfurt: Menzel - Straudi, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Bonnah, Wernitznig, Benatelli, Gemicibasi - Arweiler, Karweina

Es fehlen: Gkezos (Sprunggelenks-OP), Irving (Bänderdehnung im Knie), Cvetko (Muskelentzündung an der Fußsohle), Binder (Aufbautraining nach Adduktorenabriss), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), May (Aufbautraining nach Knieproblemen)

WSG: Stejskal - Sulzbacher, Bacher, Stumberger, Schulz - Kronberger, Üstündag, Taferner, Ertlthaler - Diarra, Prelec

Es fehlen: D. Gugganig (gesperrt), Ranacher (krank), Müller (Achillessehnenreizung), Blume (Knochenödem), Vötter (Bänderriss im Sprunggelenk), Oswald (Bandscheiben-OP)

* * *

Blau-Weiß Linz - WAC (Linz, Hofmann Personal Stadion, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisheriges Saisonergebnis: 1:2 (a)

Blau-Weiß: N. Schmid - Pasic, Maranda, Strauss - Gölles, Krainz, Koch, Pirkl - Mensah, Ronivaldo, Noß

Es fehlen: Ibrahimi (Mittelfußknochenbruch), Tursch (im Aufbautraining)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Scherzer - Veratschnig, Leitgeb, Altunashvili, Ibertsberger - Rieder - Bamba, Boakye

Fraglich: Altunashvili (Nasenbeinbruch)

Es fehlt: Röcher (Hüfte)