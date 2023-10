Das Schild ist ein beliebtes Motiv humoristischer Souvenirs. Der Standard

T-Shirts, Becher und Schilder mit der Aufschrift "No kangaroos in Austria" und einem Piktogramm des Beuteltiers sind in den Souvenir-Shops heimischer Flughäfen gang und gäbe. Sie wollen als humoristischer Kommentar auf die vermeintliche Verwechslungsgefahr zwischen den Ländern Österreich und Australien verstanden werden.

Für einige Lacher sorgt auch jene Geschichte, die seit einiger Zeit munter auf diversen Social-Media-Plattformen geteilt wird. Es heißt, am Salzburger Flughafen gebe es einen Schalter für all jene Fluggäste, die "Austria" und "Australia" verwechselt hätten. Über 100 Personen passiere dieses Missgeschick jedes Jahr angeblich, heißt es in einigen Posts. In vielen davon ist ein Foto zu sehen, das auf den vermeintlichen Schalter hinweist.

Bitte Knopf drücken!

Bei näherer Betrachtung wird aber schnell klar, dass es sich hierbei um keinen Spezialservice des Flughafens handelt, sondern eine kreative Werbung eines lokalen Anbieters von Gegensprechanlagen. Eine solche ist auch neben dem englischsprachigen Hinweis abgebildet "Das ist Österreich und nicht Australien. Brauchen Sie Hilfe? Bitte Knopf drücken!" Spätestens wer die darunter angeführte Website besucht, sollte den Werbegag erkennen.

Mittlerweile werden entsprechende Beiträge zu dem vermeintlichen Schalter etwa auf Facebook mit einem "Fake-News-Hinweis" versehen. Ob die Geschichte damit zu Ende ist, darf bezweifelt werden. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, halten sich "alternative Fakten" besonders hartnäckig. (red, 27.10.2023)