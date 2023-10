Der leere Schabbat-Tisch steht am Freitag auf dem Judenplatz. Organisiert wurde die Installation von Mitgliedern der Wiener jüdischen Gemeinde und dem "Hostages and Missing Families Forum"

Wien – Eine Installation in der Wiener Innenstadt macht am Freitag auf die 222 von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln aufmerksam. Von 13 bis 18 Uhr steht auf dem Wiener Judenplatz ein leerer "Schabbat-Tisch". Die Installation ist im Rahmen der israelischen Initiative "Hostages and Missing Families Forum – Bring them home now" zu sehen.

Bereits vergangene Woche wurde vor dem Tel-Aviv-Museum eine Schabbat-Tafel mit 222 leeren Sesseln aufgestellt. Die Installation wird laut einer Aussendung vom Freitag von "zivilgesellschaftlichen Akteuren der jüdischen Gemeinde Wiens" organisiert, in Kooperation mit dem internationalen Netzwerk "Hostages and Missing Families Forum", das sich 24 Stunden nach dem Überfall der Hamas in Israel gegründet hat.

Leere Stühle für fehlende Familienmitglieder

Immanuel Turkof, Organisator der österreichischen "Bring them home now"-Initiative, zur Absicht der Aktion: "Die leeren Sessel an den Schabbat-Tischen stehen dabei für das große Leid ihrer Familien, Freundinnen und Freunde. Zu Schabbat findet sich jede Woche die gesamte Familie zusammen, um miteinander zu essen und den Ruhetag zu beginnen. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass der gemeinsame Shabbat für die vielen zerrissenen Familien bald wieder möglich ist."

Auch der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici unterstützt die Aktion: "'Schabbat Schalom', so lautet der Gruß, mit dem wir, Jüdinnen und Juden, einander freitags begrüßen. 'Einen friedlichen Schabbat' wünschen wir einander, doch den gibt es für uns nicht, solange die 222 Geiseln ihn nicht mit uns begehen können und am Schabbat-Tisch fehlen." (APA, 27.10.2023)