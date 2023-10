Liebe Leserin, lieber Leser,

die ÖVP hat einfach kein Glück mit Social Media. Nachdem gestern schon der Bundesadler verkehrt herum gezeigt wurde, rückt heute ein neuerliches Hoppala in den Fokus. Angeblich personalisierte Sujets für die eigene Heimatgemeinde sind nämlich vieles, nur nicht personalisiert. So verortet die aktuell laufende Kampagne Wien am Neusiedler See oder den Grazer Uhrturm in Mistelbach.

Tech-News gibt es von Motorola. Bei der Lenovo-Tochter hat man sicher überlegt, wie ein biegbares Smartphone auch als Wearable getragen werden könnte. Das Resultat ist... Ach, sehen Sie am besten selbst.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

ÖVP-Kampagne verortet Wien am Neusiedler See

Biegbares Handy von Lenovo kann über das Handgelenk getragen werden

Mann kann nicht auf sein 200-Millionen-Dollar-Bitcoin-Vermögen zugreifen

Weg vom Bildschirm! Aber: Taugt Lego 2023 als Digital Detox?

Bankman-Fried macht vor Gericht Gedächtnislücken geltend