Historische Aufnahmen wurden für unterschiedliche Argumentationen zur römischen Grenzpolitik verwendet. Antoine Poidebard / Casana et al. 2023, Antiquity

Corona ist nicht nur die Bezeichnung für eine Virusgruppe. Neben zahlreichen weiteren Bedeutungen steht ein gleichlautendes Akronym auch für den Codenamen eines Spionageprojekts der USA. Zwischen 1960 und 1972 nahmen Corona-Satelliten in mehreren Missionen rund 800.000 Bilder auf. Ostblockländer waren aufgrund des Kalten Kriegs zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von besonderem Interesse für das US-Verteidigungsministerium. Aber auch in anderen kriegsrelevanten Gebieten wurden Luftbilder gesammelt, etwa im Nahen und Mittleren Osten. Der digitale Bildatlas ist hier verfügbar.

In den 1990er-Jahren wurden die Daten freigegeben. Es existierten weitaus aktuellere Satellitenbilder, doch für Archäologinnen und Archäologen gelten die Schwarz-Weiß-Bilder als eine besondere Quelle: Sie wurden aufgenommen, bevor zahlreiche landwirtschaftliche Anlagen gebaut wurden. Dadurch sind Strukturen, die sich unter der Oberfläche verbergen, auf den historischen Fotos oft besser erkennbar.

Historische Aufnahmen aus den 60er- und 70er-Jahren konnten nun mit den älteren Fotos verglichen werden und lieferten noch mehr Hinweise auf antike Bauten. Center for Advanced Spatial Technologies, University of Arkansas/U.S. Geological Survey / Antoine Poidebard / Casana et al. 2023, Antiquity

Als besonders hilfreich stellten sich die Corona-Bilder ironischerweise während der Corona-Pandemie heraus. Das macht der US-amerikanische Archäologe Jesse Casana vom Dartmouth College in Hanover, New Hampshire (übrigens unweit von Ortschaften wie Lebanon, Canaan und Alexandria), deutlich. Weil Casana nicht wie üblich Feldforschung im Nordirak nachgehen konnte, wandte er sich mit Carolin Ferwerda und David Goodman der umfangreichen Satellitenbildquelle zu.

Quadratisch, praktisch, römisch?

Für ihre Studie, die nun im Fachjournal "Antiquity" veröffentlicht wurde, spürten sie auf einer etwa 300.000 Quadratkilometer großen Fläche, die sich heute großteils in Syrien an der Grenze zur Türkei befindet, rund 4.500 alte Gebäude und Straßen auf. Darunter befinden sich 396 rechteckige Grundrisse, die auf den Baustil des Römischen Reichs hindeuten.

"Wenn man etwas Römisches findet, erkennt man es", sagt Casana: "Es ist groß, quadratisch und aus Stein." Während der Forschungsarbeit in der digitalisierten Wüste fiel ihm, seiner Kollegin und seinem Kollegen auf, "dass es da draußen viel mehr quadratische Dinge gab, als uns bewusst war".

Jesuit fotografiert aus dem Flugzeug

Mit den Daten stützen sie eine interessante These, die eine frühere Annahme widerlegen könnte. Letztere geht auf den französischen Jesuitenpater Antoine Poidebard zurück, der gleichzeitig Archäologe und Pilot war. Er ist bekannt für die Luftbilder, die er in den 1920er- und 30er-Jahren aus einem Doppeldeckerflugzeug heraus aufnahm. Und schon ihm waren auf seinem Flugstreifen zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris 116 Spuren antiker römischer Festungen aufgefallen. In der aktuellen Studie konnten nur 38 der von Poidebard dokumentierten Bauten gefunden werden, der Rest dürfte zwischen den 20er- und den 60er-Jahren unter Städten und Äckern verschwunden sein.

Poidebard und andere Fachleute schlossen einst aus den Spuren römischer Befestigungen, dass sich dort um 300 nach Christus eine gebaute Grenze befand, nämlich jene zwischen dem Römischen Reich und dem Sassanidenreich, das heute auch Neupersisches Reich genannt wird. Ihrer Hypothese zufolge hatten die römischen Bauten also den Zweck, sich gegen die Rivalen im Osten zu verteidigen.

Jesuitenpater Antoine Poidebard nahm aus einem Doppeldecker mehr als 100 Bilder auf, auf denen er verschollene Bauten ebenfalls als römisch interpretierte. Antoine Poidebard / Casana et al. 2023, Antiquity

Dies wurde bisher jedoch nur von wenigen Expertinnen und Experten hinterfragt, halten Casana und sein Team fest. Sie haben eine andere Vermutung. Den Satellitenbildern zufolge sind die kleinen Festungen nämlich nicht wie angenommen entlang einer Grenzlinie errichtet worden, die von Norden nach Süden verläuft. Sie stießen vielmehr auf weitere Bauten, die auch in Ost-West-Richtung verliefen und generell über die Landschaft verteilt waren. Sie reichen vom östlichen Mittelmeergebiet bis nach Mesopotamien, zum Tigris.

Löwenfreier Schlaf

Daher nehmen die Experten und die Expertin an, dass die Gebäude eine andere Funktion hatten. Dort könnten demnach reisende Händler (vielleicht auch Händlerinnen) besteuert worden sein, sie dürften aber zudem Zuflucht vor Wegelagerern gefunden haben. Auch versprachen die Bauten erholsame, löwenfreie Nächte – immerhin lebte dort zu dieser Zeit der Asiatische Löwe, der heute in freier Wildbahn nur mehr in einem indischen Nationalpark vorkommt.

Gegen den Angriff einer Armee hätten diese Festungen kaum geholfen, argumentiert Casana. Auch sein Kollege Rocco Palermo vom Bryn Mawr College in Pennsylvania, der nicht an der Studie beteiligt war, hält dies für plausibel: "Das waren keine Verteidigungsanlagen, sondern so etwas wie Tankstellen oder Raststätten, an denen die Menschen anhielten, um etwas zu essen und nachts ein Dach über dem Kopf zu haben."

Verfrühte Interpretation

Römische Soldaten seien wohl nur dort stationiert worden, um die Handelsziele zu erreichen, sagt Palermo. Dass nun weitere Festungen entdeckt wurden, ändere das Szenario wesentlich.

Außerdem würde sich diese Grenze des Römischen Reichs stark von jenen unterscheiden, die sich mit dem Limes, also befestigten Grenzanlagen wie dem Hadrianswall, recht eindeutig ziehen lassen. Palermo hält es für wahrscheinlich, dass sich im heutigen Syrien eher eine große Pufferzone zwischen dem Römischen und dem Sassanidenreich befand.

Am Hadrianswall, wo kürzlich ein berühmter Bergahorn gefällt wurde, ist die Grenzführung der Römer deutlich zu erkennen. Im heutigen Syrien könnte die Lage anders gewesen sein. AFP/OLI SCARFF

Andere Experten sind angesichts dieser Interpretation vorsichtiger. "Die römische Zivilisation hat viele Innovationen hervorgebracht, aber sie hat das Quadrat nicht erfunden", sagt Jason Ur von der Universität Harvard, der ebenfalls nicht an der Studie beteiligt war. "Es wäre verfrüht, zu sozialen Interpretationen zu kommen, ohne die Fundstellen zu datieren."

Krieg erschwert Forschung

Dass man auf verlässliche Altersschätzungen nicht verzichten sollte, bevor man weitreichende Schlüsse zieht, zeigt auch die anthropologische Diskussion um weitaus ältere Funde, nämlich jene zur Menschenspezies Homo naledi in der schwer zugänglichen Rising-Star-Höhle in Südafrika.

Doch bis die knapp 400 Fundstätten vor Ort wissenschaftlich ausgegraben werden können, wird es wohl noch dauern. Vor Reisen nach Syrien wird gewarnt, die Sicherheitslage ist sehr instabil. Vor allem im Norden und Osten des Landes kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Anschlägen; auch wenn die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) mittlerweile keine Territorien mehr hält, ist sie im Untergrund aktiv.

Ob die Hypothese von Casana und Team künftigen Untersuchungen standhält, wird sich also hoffentlich in friedlicheren (und pandemielosen) Zeiten erweisen. Der Archäologe rechnet aber weiterhin mit neuen Erkenntnissen anhand von Spionagedaten, die freigegeben werden: "Die sorgfältige Analyse dieser aussagekräftigen Daten birgt ein enormes Potenzial für künftige Entdeckungen im Nahen Osten und darüber hinaus", sagt Casana. (Julia Sica, 29.10.2023)