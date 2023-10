20.15 KRIMI

Mord im Orient-Express (SA/MLT 2017, Kenneth Branagh) Der Orient-Express muss anhalten, Grund ist ein Schneesturm. Während sich die Fahrgäste aufregen, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Krimi nach einer Vorlage von Agatha Christie. Bis 22.35, Sat1

20.15 SCHICKSAL

Der Plan (The Adjustment Bureau, USA 2011, George Nolfi) Alles folgt einem Plan, das Schicksal ist vorbestimmt, nur eine Handvoll Menschen kann an den Ereignissen etwas ändern. Klingt absurd? Zumindest für David (Matt Damon). Bis 21.50, ZDF neo



22.00 KLASSIKER

Don Camillo und Peppone (Don Camillo, F/I 1952, Julien Duvivier) Don Camillo hat Ärger mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone. Satiriker Guareschi plädierte im Nachkriegsitalien für einen gemeinsamen Wiederaufbau der politischen Lager. Bis 23.40, BR

23.10 DRAMA

Gegen die Wand (D 2004, Fatih Akin) Cahit führt ein Leben auf der Überholspur – bis er im Vollrausch gegen eine Wand fährt. Sibel hat andere Probleme und muss Cahit zu deren Lösung ehelichen. Bis 1.00, 3sat

GEGEN DIE WAND Trailer German Deutsch (2004)

Filmtoast Trailer

23.40 HORROR

Das Ding aus einer anderen Welt (Sci-Fi, The Thing, USA 1982, John Carpenter) Die Mannschaft einer Antarktisstation holt sich ein fremdes Ding ins Haus, das Kurt Russell mit tollen Effekten bekämpft. Bis 1.45, RTL 2

Streaming

WAHNVORSTELLUNGEN

Die Therapie Sebastian Fitzeks Roman als ­Miniserie: In Die Therapie spielt Stephan Kampwirth einen Psychiater, dessen zwölfjährige Tochter Josy spurlos verschwunden ist. In einem abgelegenen Ferienhaus lernt er eine Frau mit Wahnvorstellungen kennen, die seine Hilfe als Psychiater einfordert. Und das hat auch etwas mit seiner Tochter zu tun. Amazon Prime

PLAYBACK

Milli Vanilli Wer kann sich noch an die Band und den Skandal von damals erinnern? Anfang der 1990er-Jahre feierte das Discopopduo Fab Morvan und Rob Pilatus als Milli Vanilli Erfolge mit Songs wie Girl You Know It’s True und Girl I’m Gonna Miss You. Blöd nur, dass keines ihrer Lieder von ihnen selbst gesungen wurde und alles Playback war. Luke Korems Sittenbild der Musikindustrie der damaligen Zeit. Paramount+

AUS DEM RUDER

Tore Der 27-jährige Tore verliert seinen ­Vater bei einem Unfall. Seine Trauer verdrängt er mit Partyleben, viel Alkohol und Drogen. Und er entdeckt seine Sexualität neu und bandelt mit dem Floristen Erik an. Reicht das, um Tore aus seiner Abwärtsspirale her­auszuziehen? Schwedische Serie über das Weglaufen, Akzeptieren und vor ­allem über die Suche nach der eigenen Identität. Serienentwickler William Spetz spielt die Titelrolle, Regie führte Erika Calmeyer. Netflix

Wie umgehen mit dem plötzlichen Tod seines Vaters? William Spetz als Tore zwischen Trauer und Party in der Netflix-Serie "Tore". Foto: Netflix, Jonath Mathew