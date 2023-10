Lisa Machian, die in den vergangenen Monaten durch Pop-ups in Wien und Lech Bekanntheit erlangt hat, ist die neue Betreiberin des Café Z bei der Wasserwelt im 15. Bezirk. Das bestätigte die gebürtige Wienerin auf STANDARD-Anfrage.

Machian absolvierte ihre Kochausbildung in Paris und kochte dort in den vergangenen Jahren in Bistros und in einer Sterneküche. Heuer kehrte sie mit ihrer Familie nach Österreich zurück und startete zwei Pop-ups: Im Juni betrieben Machian und ihr Mann Arnaud Champetier das Pop-up "Caché" (franz. für "versteckt"), im August und September kochte Machian mehrere Wochen in einem Pop-up namens "All together now" im Hotel Kristiana in Lech am Arlberg. Auf der Suche nach einem fixen Standort ist sie nun im 15. Bezirk in Wien fündig geworden.

Lisa Machian und ihr Mann Arnaud Champetier eröffnen im Februar das Café Caché. Foto: Caché

Das Café Z, dessen Räumlichkeiten sie übernehmen wird, ist ein beliebtes Lokal in der Nähe der Wiener Wasserwelt. Die aktuelle Betreiberin Christa Ziegelböck hatte das frühere Café Angelmayer 2014 am Kardinal-Rauscher-Platz übernommen, umgebaut und zu einem Grätzeltreffpunkt gemacht. Am Wochenende gab sie via Social Media bekannt, dass sie das Lokal mit 11. November schließe und zum Austrinken und Aufessen der Vorräte einlade.

Die Architektur des hellen Lokals hätte sie rasch überzeugt, diesen Standort zu mieten, erklärt Machian im Gespräch. Da sie einen dreijährigen Sohn hat, sollen die Öffnungszeiten so gestaltet sein, dass auch fürs Familienleben noch genug Zeit ist. An den Wochenenden wird daher – zumindest nach derzeitigem Stand – nicht geöffnet sein, dafür wird aber schon am Montag, wenn viele Lokale geschlossen haben, in die Woche gestartet.

Wie derzeit im Café Z üblich, plant auch Machian, im neuen Lokal Frühstück anzubieten, möglichst saisonal abgestimmt, sowie vegetarische Mittagsmenüs. Das Café Z war bisher unter anderem dafür sowie für seine Crêpes sehr beliebt, zur Mittagszeit war kaum ein Platz zu bekommen. Diese Gäste möchte Lisa Machian weiterhin gerne bedienen, sie wird täglich mehrere Mittagsmenüs anbieten, die Karte soll wöchentlich wechseln. Zusätzlich wird es süße Backwaren wie Beignets oder Choux geben, insgesamt wird die Küche allein schon aufgrund von Machians Ausbildung französisch inspiriert sein. Nach 18 Uhr wird nur Donnerstag- und Freitagabend geöffnet sein, an diesen Tagen will die Köchin das Sharing-Plates-Konzept aus dem Caché weiter verfolgen, für das Service wird ihr Mann Arnaud verantwortlich sein.

Die Eröffnung ist für Mitte Februar geplant, davor soll das Innere des Lokals noch einer sanften Renovierung unterzogen werden, der Sechzigerjahre-Charme des früheren Cafés soll dabei unbedingt erhalten bleiben. (ped, 30.10.2023)