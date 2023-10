Ein Stück Fernsehgeschichte: Helmut Qualtinger in "Der Herr Karl". Dem Schauspieler und Kabarettisten widmete der ORF kürzlich eine große Retrospektive. Foto: ORF

Freitagabend, der ORF sendet Der Herr Karl in der Fassung mit Andreas Vitásek ("Nach Carl Merz und Helmut Qualtinger").

Als das Einpersonenstück 1961 gesendet wurde, brach ein Shitstorm sondergleichen los. Viele Österreicher fühlten sich erkannt. Andererseits: In Gymnasien, an der Universität, in Künstlerkreisen sprach man Jahre danach noch gern in "Herr-Karl-Zitaten" wie: "Der Führer hat geführt ... Dann hat er mi ang’schaut, der Führer ... mit seine blauen Augen ... i hab eahm ang’schaut ... dann hat er g’sagt: ‚Jaja.‘ Da hab i alles g’wusst. Wir haben uns verstanden."

Recht aktuelles Stück

Jaja. Recht viele (konkret: derzeit 19 Prozent) hätten auch heute noch gerne einen "starken Führer, der sich nicht um Parlament und Wahlen kümmern muss" (Sora-Demokratiemonitor). Und sonst ist das über sechzig Jahre alte Stück auch recht aktuell: "Da war a Jud im Gemeindebau, a gewisser Tennenbaum. Sonst a netter Mensch. Da ham s’ so Sachen gegen de Nazi g’schrieben auf de Trottoir ... und der Tennenbaum hat des aufwischen müssen. Net er allan, de anderen Juden eh aa ... i hab ihm hing’führt, dass er’s aufwischt ... I hab nur an Juden g’führt. I war ein Opfer."

Viel Zeit ist seither vergangen, die "Herr Karl"-Antisemiten trauen sich wohl nicht mehr so, dafür gibt es den muslimischen Antisemitismus: "Signifikante Zunahme antisemitischer Vorfälle in Österreich seit Hamas-Massaker" laut Antisemitismus-Meldestelle. (Hans Rauscher, 27.10.2023)