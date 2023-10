Harte und kontroverse Gespräche, dennoch konnten Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursulka von der Leyen Ergebnisse präsentieren. EPA/OLIVIER MATTHYS

Er sei überzeugt davon, dass die Europäische Union auch im zweiten Kriegswinter hinter allen ihren Verpflichtungen stehen wird, die ukrainische Regierung im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Mit dieser Einschätzung suchte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag nach dem Ende des EU-Gipfels in Brüssel alle Sorgen zu zerstreuen, dass die Solidarität mit dem osteuropäischen Nachbarland in einer kritischen Phase bröckeln könnte.

Die Zweifel waren nicht nur aufgekommen, weil der aktuelle Konflikt in Nahost den Krieg in der Ukraine weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt hat und auf die Union von dort größere Lasten zukommen dürften. Auch hatte der ungarische Premierminister Viktor Orbán, der die Hilfen für Kiew seit langem zu torpedieren versucht, erneut erklärt, dass "die Ukraine-Strategie aus seiner Sicht gescheitert sei. Dazu kam nun auch der neue slowakische Ministerpräsident Robert Fico. Er kündigte an, die militärische Hilfe einzustellen.

Angst vor neuer Achse

Fico war erst vor wenigen Tagen im Amt angelobt worden, nachdem er die Wahlen gewonnen hatte und ein Bündnis mit einer extrem rechten Partei eingegangen war. In EU-Kreisen wird befürchtet, dass diese neue Achse Orbán–Fico die notwendigerweise einstimmigen Budgetbeschlüsse blockieren könnte. Dies hängt auch damit zusammen, dass die EU-Kommission ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland noch in diesem Jahr anstrebt, was sowohl Ungarn als auch der Moskau-freundliche Fico skeptisch sehen. Letzterer sagte am Rande des EU-Gipfels, er "glaube nicht an eine militärische Lösung".

Dennoch stimmten die beiden einer Schlusserklärung zu, in der die finanzielle, wirtschaftliche, humanitäre und wirtschaftliche Hilfe für die Ukraine betont wird.

Eine Entscheidung dazu stand freilich nicht auf der Tagesordnung. Allerdings werden die Weichen in den kommenden Wochen indirekt gestellt, weil das EU-Budget zur Halbzeit der langfristigen Budgetplanung revidiert werden muss. Bis Jahresende hofft man auf einen Abschluss, der naturgemäß einstimmig ausfallen muss. Orbán und Fico können ihre Vetodrohungen also jederzeit aufleben lassen.

Im EU-Budget bis 2027 fehlen nach Berechnungen der EU-Kommission nicht weniger als 66 Milliarden Euro, um die beschlossenen Politiken problemlos finanzieren zu können. Allein 50 Milliarden sind für die Ukraine vorgesehen, 145 zusätzliche Milliarden sollen dazu dienen, die gemeinsame Migrationspolitik umzusetzen. Beim Gipfel gab es dazu eine Grundsatzdiskussion, wie die Mitgliedsstaaten und die Kommission das Geld dafür aufbringen sollen.

Während die EU-Staats- und -Regierungschefs berieten, protestierten in Brüssel zahlreiche Menschen gegen Israels Militäraktionen. REUTERS/JOHANNA GERON

Nach Ansicht der Kommission soll es einfach frisches Geld geben, das durch eine Erhöhung der nationalen Beiträge aufzubringen wäre, was die meisten Länder bisher ablehnten – auch Österreich. Zum anderen soll der Kommission erlaubt werden, gemeinschaftlich mehr Schulden zu machen, für die die Staaten nur haften müssten.

Optimistische Präsidentin

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich optimistisch, dass es gelingen werde, bis Weihnachten im Kompromiss "eine Paketlösung" zu finden. Vor allem die Nettozahlerstaaten verlangen, dass die Kommission Umschichtungen im bestehenden regulären Budget vornimmt, bevor frisches Geld ins Spiel kommt.

Für die Ukraine hat das insofern große Bedeutung, als dazu noch eine eigene EU-Militärhilfe für Waffen und Munition kommen soll – zusätzlich zu den 50 Milliarden Euro Finanzhilfen. Außenbeauftragter Josep Borrell will bis 2027 pro Jahr fünf Milliarden Euro aufbringen, insgesamt 20 Milliarden. Überzeugt, dass man für den Komplex Ukraine am Ende eine gute Finanzierungslösung finden werde, zeigte sich auch Österreichs Kanzler Karl Nehammer: "Die Ukraine wird nicht aufgegeben", sagte er, gerade vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und Hamas.

Das Thema Nahost hatte den ersten Gipfeltag am Donnerstag komplett überschattet. Nach heftigem Streit und langen Diskussionen der Regierungschefs, inwieweit Israel eine volle "Waffenruhe" oder nur "eine Pause" beim Militäreinsatz in Gaza akzeptieren solle, damit dringende humanitäre Hilfe für hunderttausende Palästinenser möglich werde, wurde in der Schlusserklärung eine Kompromissformel gefunden: Israel wie die Hamas werden aufgefordert, "humanitäre Korridore und Pausen" zu gestatten, damit die Hilfslieferungen zu den Menschen kommen können.

Angeregt wurde auch die Abhaltung einer internationalen Friedenskonferenz "so bald wie möglich". Spaniens Premier Pedro Sánchez hatte als derzeitiger EU-Ratsvorsitzender besonders darauf gedrängt. Wann diese stattfinden kann, ist allerdings völlig unklar, frühestens in einigen Monaten, wie der Ständige Ratspräsident Charles Michel sagte. (Thomas Mayer aus Brüssel, 27.10.2023)