Die Identität des Opfers wurde bereits geklärt. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Berlin – Drei Jugendliche sollen im Kreis Lippe (NRW) einen Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben. Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige seien festgenommen worden, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Freitag. Ein Passant hatte den Toten Donnerstagfrüh auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt. Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft des Staatsanwalts Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden.

Die Identität des Opfers, das am Freitag obduziert werden soll, sei in der Zwischenzeit geklärt worden, so die Staatsanwaltschaft in Detmold. Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus. Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Durch diese Aufnahmen waren die Ermittler der Gruppe auf die Spur gekommen. Die Tatverdächtigen sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Tatverdächtige Kinder und Jugendliche

Nach Zahlen des Landeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen wurden im Lagebild für das vergangene Jahr 20.948 Kinder – also unter 14-Jährige – als Tatverdächtige erfasst. Das ist ein Plus von 41,1 Prozent. Bei Jugendlichen (bis 18 Jahre) gab es 44.871 Tatverdächtige (plus 24 Prozent), und bei Heranwachsenden (bis 21 Jahre) zählten die Ermittler bei den Straftaten 36.157 Verdächtige (plus 5,2 Prozent). (APA, red, 27.10.2023)