Der Fußballthron ist nach der Ära Messi/Ronaldo vakant. Jude Bellingham schickt sich an, ihn für längere Zeit zu besetzen. Es gibt fast nichts, was er nicht kann

Jude Bellinghams Torjubel mit ausgestreckten Armen ist im Eiltempo ikonisch geworden. REUTERS/MIGUEL VIDAL

Wären nur alle Menschen so entspannt wie Jude Bellingham, die Welt wäre ein besserer Ort. Da kommt er aus dem Mittelfeld angejoggt, zeigt auf einen freien Raum an der Strafraumgrenze, bekommt den gewünschten Pass. Bellingham stoppt den Ball, drei Verteidiger stellen sich in seinen Weg, zwei weitere kommen von den Seiten auf ihn zu, man könnte jetzt leichten Stress entwickeln. Bellingham nimmt sich die halbe Sekunde Zeit für seinen fast ansatzlosen Innenristschuss, der eigentlich aussieht wie ein Pass. Er spaziert schon längst jubelnd zur Seite, als sich der Ball ins lange Eck kuschelt. Volltreffer. 2:0 für Real Madrid, mehr als der Anschlusstreffer wird Sporting Braga nicht mehr gelingen.

Im Juni holte Real den damals 19-jährigen Mittelfeldmann von Borussia Dortmund für 103 Millionen Euro plus bis zu 31 Millionen Euro an leistungsabhängigen Bonuszahlungen. Gedacht war er als Langzeitstütze, als Mann der Zukunft. Vom ersten Tag an war Bellingham viel mehr als das. Nicht nur in der Champions League gegen Braga am Dienstag glänzte er – das Wunderkind ist allen Entwicklungsplänen enteilt und längst zur herausragenden Figur im Madrider Starballett gewachsen.

Schon jetzt die Nummer eins?

"Er ist der beste Fußballer der Welt", sagt Joleon Lescott. Der Ex-Profi von Manchester City ist kein TV-Experte, der um der Aufmerksamkeit willen markige Sprüche am Fließband rausklopft. Es fällt schwer, derzeit einen besseren Kicker zu finden als Bellingham. Die Langzeit-Regenten Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben sich in Spaßgaudi-Ligen verabschiedet, Kylian Mbappé hat bei PSG nur eine Handvoll relevante Auftritte pro Jahr. ManCity-Tormaschine Erling Haaland hätte wohl noch am ehesten Anspruch auf den Thron – wenn da nicht Jude Bellingham wäre.

Seit der Sohn eines Polizisten mit Profikicker-Vergangenheit mit 16 Jahren und 38 Tagen bei Zweitligist Birmingham City sein Debüt feierte, war er vor allem eines: ein Versprechen. 2020 verlegte er seine Glanzmomente nach Dortmund. Mama Denise kam als "wichtigste Unterstützerin" mit, Papa Mark blieb beim zwei Jahre jüngeren Bruder Jobe, der heute für Zweitligist Sunderland spielt. Jude brach weiter Rekorde: teuerster 17-Jähriger, jüngster BVB-Torschütze, jüngster Engländer in einer CL-Startelf. Der große Knall war Bellingham im Ruhrpott nicht vergönnt. Als Dortmund im Mai mit einem 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag den Meistertitel verschenkte, saß er verletzt auf der Bank.

Alleskönner

Bei Real wächst Bellingham über sich hinaus. An seinen besten Tagen ist er ein unaufhaltsames Amalgam verschiedener Weltkicker. Er flankt mit dem Außenrist, dass Luka Modrić stolz wäre, vollendet lewandowskiös per Halbvolley, steckt in einem Dribbling über das halbe Feld drei Gegenspieler ein wie Neymar in besseren Tagen. Er ist in der Nachspielzeit mit dem Kopf zur Stelle wie einst Sergio Ramos und grätscht Bälle im Mittelfeld ab wie ein langbeiniger N’Golo Kanté.

Jude Bellingham is the Best Player in the World

MadridistaTV

Mit dem Fuß am Ball beherrscht dieser 20-jährige Bursche das Spielfeld. Bellingham ist kaum aus der Balance zu bringen und behält auch angesichts mehrerer Gegenspieler die Übersicht für den perfekten Pass. Niemand wurde in der laufenden La-Liga-Saison öfter gefoult. In zwölf Spielen wurde der Neue siebenmal zum Man of the Match gewählt.

Bei Dortmund konnte Bellingham auch mal unsichtbar werden, nun wächst er unter Druck noch ein paar Zentimeter. Allein in den ersten sechs Spielen schoss er dreimal das Siegestor, zweimal davon in der Nachspielzeit. "Dieser Glaube, dieser Wille, mit den Fans zu interagieren, das ist bei so jungen Spielern selten", sagt Englands Teamchef Gareth Southgate. Auch im Nationalteam ist Bellingham das Prisma, durch das das ganze Spiel läuft. Zuletzt führte er England zu einem 3:1 über Italien und zur EM-Endrunde 2024. Der größte Teil der Insel sieht ihn als Grund, warum der oft besungene Football jetzt aber wirklich bald nach Hause kommt.

Luft nach oben

Das Gruseligste für den Rest der Welt ist vielleicht, dass man Bellingham jede weitere Entwicklung zutrauen muss. Er ist kein Spezialist, der seine Feinheiten für den Rest seiner Karriere immer präziser zuschleift. Der Mann ist schon jetzt ein Tausendsassa, er könnte jederzeit zum Tausendundeinssassa werden. Noch ist er beispielsweise keiner dieser Magier aus der Busquets-Iniesta-Schule, für die das Spiel wie in Zeitlupe abläuft. Bellingham sieht noch nicht in die Zukunft, er muss spontan auf Aktionen des Gegners reagieren, bisweilen nimmt sein Mittelfeldrackern wilde Züge an. Es darf niemanden überraschen, wenn sich das bald ändert.

Am Samstag wartet auf Bellingham bei Real die größte Herausforderung. Der FC Barcelona lädt zum Clásico, die Erzrivalen trennt nur ein Punkt, es geht um die Tabellenführung. Und Barça wäre nicht Barça, hätte die Jugendakademie La Masia nicht schon das nächste Wunderkind in den Kader gespült. Lamine Yamal debütierte als 15-Jähriger, schoss mit 16 Jahren und 87 Tagen sein erstes Tor. Aber das ist eine andere Geschichte. (Martin Schauhuber, 28.10.2023)