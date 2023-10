Alle Achtung

Betrifft: "Zugewanderte Antisemiten und verwirrte Linke – Wien hat zwei Probleme" von Götz Schrage

Alle Achtung, das finde ich einmal einen erfreulich erfrischenden und unkonventionellen Gastkommentar. Herr Schrage weiß offensichtlich aus seiner Tätigkeit als Flüchtlingshelfer genau, wovon er spricht. Das gilt dem Anschein nach auch für seine Funktion als SPÖ-Bezirksrat. Ich unterschreibe seinen Appell am Ende seines Kommentars. "Das Richtige wäre loyal sein zu den Juden der Stadt, loyal sein zu Israel und loyal sein zu den vielen geflohenen Menschen, die sich ihr Leben aufbauen wollen." Diese Ansage erscheint mir alternativlos, genauso wie der Schlusssatz "Gehen wir es an. Wir sind das unserer Stadt schuldig. Unseren Leuten sowieso!". Apropos unsere Leut’! Wo ist eigentlich Andreas Babler? Friederike Pacik, 1230 Wien

Kein Konzept

2015 (und danach) wurden die potenziellen Problematiken des Flüchtlingszuzugs von der Politik selten bis gar nicht sachlich beurteilt. Während die Rechte nur die möglichen Probleme kommunizierte (deren einzige Lösung die Verhinderung des Zuzugs war), wurden diese Probleme von der Linken und der Mitte schlicht ignoriert. Es wurde nicht beachtet, dass die Eingliederung von größeren Gruppen von Menschen aus einem Kulturkreis Herausforderungen für eine Gesellschaft mit sich bringt, die über Sprachen erlernen und einen Job bekommen hinausgehen. Konsequenterweise waren die Maßnahmen zur Integration nur oberflächlich und halbherzig. Auch heute scheint es kein wirkliches Konzept für Zuwanderung und Integration von Flüchtlingen zu geben. Von echtem Management ganz zu schweigen. Die Verantwortung dafür trägt der Staat genauso wie die Zivilgesellschaft – also wir alle. Daniel Alvermann, 1020 Wien

Auf den Punkt

Betrifft: "Erklären ist nicht rechtfertigen" von Jérôme Segal

Ich möchte mich beim STANDARD für die ausgewogene Berichterstattung zur aktuellen Eskalation des Nahostkonflikts bedanken – sowohl in den eigenen Berichten als auch in den Gastkommentaren. Besonders angesprochen hat mich der Gastkommentar von Jérôme Segal, der es bereits mit dem Titel auf den Punkt bringt und der es schafft, einerseits die Gräueltaten an der israelischen Zivilbevölkerung durch die Hamas-Terroristen "vorbehaltlos" zu verurteilen, andererseits aber auch das völkerrechtswidrige Vorgehen Israels in der Vergangenheit (Besatzung und Siedlungen) und Gegenwart (Sperre des Gazastreifens für humanitäre Hilfe) als eine der Ursachen für die Radikalisierung auf der palästinensischen Seite zu benennen. Peter Berger, 6162 Mutters

Komplett vergaloppiert

Betrifft: Kommentar "Für einen Sieg über die Hamas muss Israel eigene moralische Standards brechen" von Eric Frey

Der moralische Standard der IDF ist immer danach ausgerichtet, die notwendigen militärischen Schritte so durchzuführen, dass dabei die geringste Zahl an zivilen Opfern entsteht. Auch bei der jetzt zu erwartenden Bodenoffensive wird das so sein. Weiß Eric Frey, was der Begriff "ethnische Säuberung" bedeutet? Warum sollte Israel denn bitte jetzt eine solche anstreben? Israel bezweckt, dass sich eben die Zivilisten zu ihrem eigenen Schutz in Sicherheit bringen können. Der Versuch, Zivilisten von Terroristen zu trennen, ist doch wahrlich keine "ethnische Säuberung" (...). Da hat er sich argumentativ komplett vergaloppiert! Poster "soschaut’saus" im STANDARD-Forum

Der Begriff ethnische Säuberung ist hier aber völlig fehl am Platz. Ansonsten beschreibt Hr. Frey das Dilemma Israels sehr gut. Poster "Benutzername schon vergeben" im STANDARD-Forum

Im Lichte des Horrors

Die Formulierung war vor allem im Lichte des Horrors der Massaker der Hamas unangebracht und ihre Verwendung ein Fehler, der mir leidtut. Ich stand dabei unter dem Eindruck des Ultimatums, das die israelische Armee am Vortag 1,1 Millionen Menschen zum Verlassen ihrer Häuser gestellt hat. Ich habe in zahlreichen Kommentaren davor und danach Israels Recht auf Selbstverteidigung stets bekräftigt und werde das auch weiterhin tun. Eric Frey (27.10.2023)