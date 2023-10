Die Jihadistengruppe "Islamischer Staat" bekannte sich zu dem Anschlag EPA/SAMIULLAH POPAL

Kabul – Bei einem Anschlag in Afghanistan sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen seien bei der Explosion in der Hauptstadt Kabul am Donnerstagabend verletzt worden, berichtete der afghanische Sender Tolonews am Freitag. Die Jiahdistengruppe "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Attacke für sich.

Der Angriff ereignete sich laut Tolonews im Stadtteil Dasht-e Barchi, der mehrheitlich von der schiitischen Minderheit der Hazara bewohnt wird. Videos, die auf der Plattform X (Twitter) verbreitet wurden, zeigen ein brennendes Gebäude und zahlreiche Trümmer auf der Straße. Laut Medienberichten handelte es sich bei dem betroffenen Gebäude um ein Fitnessstudio. Bereits in der Vergangenheit wurden einige der Terrorangriffe mit den meisten Opfern in dem Stadtteil verübt.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat der IS mehrere Anschläge für sich beansprucht. Die Hazara sind besonders starker Verfolgung und Bedrohung durch die sunnitischen Jihadisten ausgesetzt. (APA, 27.10.2023)