Knödel – etwas Ur(ober)österreichisches – kredenzte Philip Rachinger vor wenigen Tagen im Rahmen einer Redaktionstour in Wien. Der Spitzenkoch machte Werbung für das kulinarische Projekt "Wirtshauslabor Salzkammergut 2024", das im kommenden Jahr die Institution Wirtshaus besonders ins Bewusstsein holen will. Stefan Heinisch, Programmleiter im Team der Kulturhauptstadt 2024 betont: "Ob Dying Pubs in Liverpool oder die verschwundenen Wirtshäuser im Baltikum – das Wirtshaussterben ist ein europäisches Thema und betrifft auch das Salzkammergut. Uns war von Anfang an klar, dass eine Kulturhauptstadt ohne Wirtshauskultur nicht möglich ist. So entstand die Idee zum Wirtshauslabor."

Stefan Heinisch, Philip Rachinger, Isabella Druckenthaner, Matthias Felsner waren in Wien auf Werbetour für "Salzkammergut 2024". Foto: friendship.is

Dieses ist nicht auf einen Ort oder wenige Protagonistinnen und Protagonisten beschränkt, ganz im Gegenteil. So wird eine Klasse der Tourismusschule Bad Ischl unter der Leitung von Koch Christoph "Krauli" Held (bekannt durch sein Lokal am Siriuskogl in Bad Ischl) ein Pop-up-Wirtshaus im ehemaligen Bahnhofsrestaurant in Bad Ischl betreiben. Ganz ohne Kaisernostalgie, wie die Schülerin Isabella Druckenthaner betont.

Sie und 17 ihrer Kolleginnen und Kollegen werden das frühere Bahnhofslokal bespielen, es soll insgesamt an 30 Tagen geöffnet sein, vor allem an den Wochenenden. Wichtig ist dem Gastro-Nachwuchs, das Wirtshaus möglichst nachhaltig zu führen, man möchte mit Produkten von Kleinproduzenten und Landwirten aus der Region arbeiten.

Philip Rachinger kochte für die Tour in Wien Knödel, auch in vegetarischer Variante. Foto: Petra Eder

Ein weiteres Highlight ist das "Hot Box Building" der Healthy Boy Band – bestehend aus Philip Rachinger, Felix Schellhorn und Lukas Mraz. Die drei schlagen viermal im mobilen Wirtshaus auf. Das Projekt wird gemeinsam mit Martin Fetz und seinem Team von friendship.is durchgeführt. Gestartet wird damit am 27. Jänner in Bad Ischl, am 13. April geht es an den Traunsee, am 8. Juni ins Ausseer Land und schließlich am 5. Oktober ins Almtal.

Neben den drei Healthy Boys wird auch ihre Praktikantin Kim dabei sein – sie arbeitet jeweils ein Jahr in einem der Betriebe der drei Köche und, so sagt Rachinger, auch Gastköchinnen und -köche könnten mitkochen, aber das entscheide man spontan. Das sogenannte "Hot Box Building", eine Holzkonstruktion für das mobile Wirtshaus, wird vom Architekten und Künstler Clemens Bauder mitgestaltet. Zusätzlich möchte Martin Fetz das Thema Wirtshaus als soziale Institution beleuchten, im Rahmen von Interviews und Podcasts.

Das genaue Programm und die Veranstaltungsorte des Wirtshauslabors

Cinnamood eröffnet auf der Mariahilfer Straße

Schlange stehen für Donuts auf der Mariahilfer Straße war vorgestern, jetzt ist die Zimtschnecke dran: Am 4. November wird eine Filiale des deutschen Start-ups Cinnamood auf der Wiener Einkaufsstraße eröffnet. Cinnamood eröffnete 2022 die erste Filiale in Köln und wächst rasant: Mittlerweile hält man bei 14 Standorten, die im Franchise-System betrieben werden. Angeboten werden zwar auch klassische Zimtschnecken, für den Erfolg dürften aber jene mit speziellen Toppings verantwortlich sein. Da gibt es unter anderem Cookie Dough, Tiramisu, Salted Caramel oder Pistazie zu kaufen, weiters werden viele Rolls vegan angeboten. Die Preise für eine Roll liegen zwischen 3,90 und 4,90 Euro.

Notfallkochen mit Max Stiegl

An drei Wochenenden zeigt Spitzenkoch Max Stiegl Wochenendfrühaufstehern, was man im Notfall bei einem Blackout zubereiten kann. Die Kochkurse werden als Kooperation von Bevölkerungsschutz und Land Burgenland angeboten, der Koch des Jahres 2021 gibt Tipps, welche Gerichte man aus Vorräten und Resten zubereiten kann. Zusätzlich hat Stiegl 25 Rezepte für die Notfallküche zusammengestellt. Zunächst werden drei Termine zum Auftakt angeboten, danach können burgenländische Gemeinden Notfallkochkurse für ihre Bevölkerung buchen. Gekocht wird im Freien, mit Zutaten, die die Interessierten mitbringen.

5. 11. 2023 in Purbach am Neusiedler See, von 7.30 Uhr bis ca. 14 Uhr

10. 12. 2023 in Grafenschachen, Sportplatz, von 8 Uhr bis ca. 14.30 Uhr

21. 1. 2024 in Markt St. Martin, von 7.30 Uhr bis ca. 14 Uhr

Nähere Infos auf der Gemeindeseite von Purbach

Naturwein im Reaktor

Weinskandal und Vinonudo laden zur "Naturwein". Veranstalter

Erstmals seit dem Herbst 2019 gibt es wieder die Messe "Naturwein", veranstaltet von den beiden spezialisierten Wiener Händlern Weinskandal und Vinonudo. Rund 70 Winzerinnen und Winzer aus ganz Europa – von Spanien über Deutschland bis Slowenien – werden am Freitag, 10. 11., und Samstag, 12. 11., im Reaktor in Wien-Hernals ihre feinen Tropfen zur Verkostung anbieten.

(ped, 4.11.2023)