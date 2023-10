Eigentor und Dunst-Kunstschuss sorgten in Altach vor ausverkauftem Haus für Heimsieg, der portugiesische Ehrentreffer fiel erst in der 95. Minute

Das erste Nations-League-Duell mit Portugal ging an Österreich. EPA/PETER RINDERER

Altach – Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat in der Nations League im dritten Anlauf den ersten Sieg eingefahren. Die Österreicherinnen setzten sich am Freitag in Altach gegen Portugal nach Startschwierigkeiten dank einer überzeugenden zweiten Hälfte mit 2:1 (0:0) durch. Ein Eigentor (63.) und ein Treffer von Barbara Dunst (69.) brachten drei Punkte und damit deutlich verbesserte Chancen auf einen Verbleib in der höchsten Liga A. Portugals Anschlusstreffer kam zu spät (96.).

Die Österreicherinnen überholten die Portugiesinnen vor dem Rückspiel am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport+) in Povoa do Varzim und schoben sich auf Tabellenplatz zwei - einen Zähler vor Portugal und drei vor Norwegen. Erstmals in der Verbandsgeschichte war ein Heim-Länderspiel der ÖFB-Frauen ausverkauft. Die 4.800 Zuschauer in der Cashpoint-Arena (Stehplätze nicht zugelassen) waren der zweithöchste Besuch nach den 10.051 Fans, die zuletzt Ende September in Wien gegen Tabellenführer Frankreich (0:1) dabei waren.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann stellte ihre Startelf gegenüber dem Rekordspiel an zwei Positionen um. Im offensiven Mittelfeld agierte Liverpool-Legionärin Marie-Therese Höbinger (hier im STANDARD-Interview), als Solospitze ersetzte Eileen Campbell die am Knöchel verletzte Viktoria Pinther. Die 23-jährige Lokalmatadorin von der SPG Altach/Vorderland stürmte in ihrem achten Länderspiel erstmals von Beginn an. Katharina Naschenweng rückte auf die rechte Abwehrseite zurück, Katharina Schiechtl musste auf die Ersatzbank.

Portugal mit Schwung

Der beweglichen Portugiesinnen, als Nummer 19 der Weltrangliste drei Positionen hinter Österreich, starteten druckvoll. Topstürmerin Jessica Silva tauchte bereits nach 37 Sekunden alleine vor Manuela Zinsberger auf, scheiterte aber an der ÖFB-Torfrau. Österreichs Defensive hatte in der ersten Hälfte alle Hände voll zu tun, machte sich das Leben mit Abspielfehlern aber auch selbst schwer. Francisca Nazareth traf das Außennetz (24.) und rollte den Ball wenig später am langen Eck vorbei (25.). Die anfangs überragende Jessica Silva schoss über das Tor (28.).

Die Österreicherinnen hatten Glück, mit einem 0:0 in die Pause zu gehen. Nach Seitenwechsel waren sie deutlich besser im Spiel. Warnschüsse von Dunst (48.) und Höbinger (50.) fanden ihr Ziel nicht. Die erste ÖFB-Großchance vergab Laura Feiersinger: Campbell hatte für die AS-Roma-Legionärin aufgelegt, die schoss aber am linken Eck vorbei (57.). Drei Minuten später musste sich Portugals Torfrau Patricia Morais bei einem Schlenzer von Dunst gehörig strecken.

Zufallsprodukt als Führungstor

Die Belohnung folgte in Minute 63: Einen Kopfball von Sarah Zadrazil nach Flanke der Dunst parierte Morais, der folgende Klärungsversuch von Ana Seica traf ihre Teamkollegin Catarina Amado auf dem Rücken und sprang von dort ins Tor. Die ÖFB-Frauen blieben am Drücker und legten nach. Dunst krönte ihre starke Leistung nach Vorarbeit von Höbinger mit einem sehenswerten Schuss von knapp außerhalb des Strafraumes, der zum 2:0 einschlug. Für die 26-Jährige von Eintracht Frankfurt war es im 72. Länderspiel das elfte Tor.

Portugal drängte im Finish auf den Anschlusstreffer. Die eingewechselte Telma Encarnacao traf die Latte (81.), Tatiana Pinto schoss völlig freistehend neben das Tor (83.). Praktisch mit dem Schlusspfiff traf Tatiana Pinto noch per Kopf. Die Österreicherinnen gewannen dennoch auch das dritte Pflichtspiel-Duell mit Portugal und stellten in der Gesamtbilanz gegen die "Selecao das Quinas" auf 4:3 Siege. Die Portugiesinnen hatten zuletzt Norwegen mit 3:2 bezwungen und waren im Sommer bei der WM dabei. (APA, 27.10.2023)

Ergebnisse:

Österreich - Portugal 2:1 (0:0)

Altach, Cashpoint-Arena, 4.800 Zuschauer (ausverkauft), SR Ferrieri Caputi (ITA)

Tore:

1:0 (63.) Amado (Eigentor)

2:0 (69.) Dunst

2:1 (96.) T. Pinto

Österreich: Zinsberger - Naschenweng, Georgieva, Degen, Hanshaw - Puntigam, Zadrazil - Feiersinger (78. Purtscheller), Höbinger (86. Kolb), Dunst (92. Schasching) - Campbell (85. Billa)

Portugal: Morais - Borges, Diana Gomes, Seica (68. Dolores Silva), Amado (65. Marchao) - F. Pinto - T. Pinto, Nazareth (68. Capeta), Jacinto (65. Norton) - Diana Silva (76. Encarnacao), Jessica Silva

Gelbe Karten: Degen, Purtscheller bzw. Seica

Norwegen - Frankreich 1:2 (0:1)

Oslo. Tore: Lund (60.) bzw. Mjelde (23./Eigentor), Renard (69.)