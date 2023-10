Horn – Der GAK hat seine Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga mit dem zehnten Sieg im zwölften Saisonspiel gefestigt. Beim SV Horn mühten sich die Grazer am Freitag zu einem späten 2:1 (1:1), wodurch die Mannschaft von Trainer Gernot Messner ihren Vorsprung auf Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz vorübergehend auf neun Punkte ausbaute. Die Vorarlberger sind am Samstag (14.30 Uhr) im Topspiel beim Tabellenvierten SV Stripfing zu Gast. Auf die "Rotjacken" wartet am Donnerstag Stadtrivale Sturm.

Zum nächsten Sieg für den GAK traf Marco Gantschnig in der 82. Minute. In der ersten Hälfte hatte Thorsten Schriebl den Favoriten in Führung gebracht (14.), Luca Wimhofer war kurz vor dem Pausenpfiff (45.) der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen. Mit 31 Punkten liegen die Steirer nun klar vor Bregenz (22) und dem Floridsdorfer AC (20), der mit einem 2:1 (0:0) beim FC Dornbirn zumindest für einen Tag um einige Plätze nach oben kletterte.

Dritter Punkt für Amstetten

Der Kapfenberger SV musste sich bei Schlusslicht SKU Amstetten mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Die "Falken" hatten nach dem Führungstreffer von Florian Haxha (31.) den Sieg vor Augen. Doch Niels Hahn (66.) bescherte den Niederösterreichern den erst dritten Punkt nach zwölf Runden, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt derzeit acht Punkte. Die Schlussphase musste Amstetten nach einer Gelb-Roten Karte für Nicolas Andermatt (79.) in Unterzahl überstehen.

Der DSV Leoben setzte sich auch dank eines Doppelpacks von Deni Alar gegen die Admira mit 3:2 (3:1) durch. Einen klaren 5:2 (4:1)-Sieg feierte der SV Lafnitz im Steirer-Derby gegen die Sturm Amateure. (APA, 27.10.2023)