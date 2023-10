Max Verstappen lässt nicht locker. EPA/Isaac Esquivel

Mexiko-Stadt - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in beiden Trainings zum Großen Preis von Mexiko die Bestzeit aufgestellt. Der niederländische Triple-Weltmeister im Red Bull war am Freitag in der zweiten Session knapp schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (+0,119 Sek.), Dritter in Mexiko-Stadt wurde Charles Leclerc (+0,266) im Ferrari. Lokalmatador Sergio Pérez (+0,302) im zweiten Red Bull fuhr auf Platz fünf hinter Überraschungsmann Valtteri Bottas (+0,269) im Alfa Romeo.

Verstappen startet am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) damit erneut als großer Favorit ins 19. Saisonrennen, der 26-Jährige jagt den Rekord von 16 Siegen in einem Jahr. Mit einem weiteren Triumph könnte er seine Bestmarke aus dem Vorjahr übertreffen. Den dritten WM-Titel in Serie hatte Verstappen bereits in Katar fixiert. Perez hofft indes darauf, bei seinem Heimspiel endlich sein monatelanges Formtief zu beenden und den zweiten Platz in der WM-Wertung zu festigen.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko ist jedenfalls zuversichtlich, dass Perez im Qualifying am Samstagabend (23.00 Uhr/live ORF 2 und Sky) auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez einen guten Startplatz einfahren kann. "Er ist sehr gut unterwegs und nur drei Zehntel zurück. Es schaut gut aus, dass wir aus eigener Kraft mit Sergio in die ersten zwei Startreihen kommen", sagte der 80-jährige Steirer im ORF. (APA, 28.10.2023)

Freie Trainings am Freitag für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko:

1. Session: 1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:19,718 Min. - 2. Alexander Albon (THA) Williams +0,095 Sek. - 3. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,297 - 4. Lando Norris (GBR) McLaren +0,519 - 5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,579 - 6. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,745 - 7. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,761 - 8. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri +0,850 - 9. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,959 - 10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin +0,969

2. Session: 1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:18,686 Min. - 2. Lando Norris (GBR) McLaren +0,119 - 3. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,266 Sek. - 4. Valtteri Bottas (FIN) Alfa Romeo +0,269 - 5. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,302 - 6. Daniel Ricciardo (AUS) AlphaTauri +0,316 - 7. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,338 - 8. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,391 - 9. Oscar Piastri (AUS) McLaren +0,477 - 10. George Russell (GBR) Mercedes +0,541

Qualifying am Samstag (23.00 Uhr/live ORF 2 und Sky)