In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. In der Extrastunde kann zum Beispiel eine partielle Mondfinsternis beobachtet werden

Am Sonntag dürfen alle eine Stunde länger Schlafen. Ob sich Katzen auch daran halten werden, ist allerdings fraglich. Getty Images

Wien – Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 29. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Damit dürften wohl wieder die Diskussionen um die Vor- und Nachteile dieser Maßnahme starten, denn ein Ende der Zeitumstellung auf EU-Ebene lässt weiter auf sich warten.

Der Ball liegt derzeit immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit gestimmt. Dem müssen die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich zustimmen, damit dies Realität werden kann. Die aktuelle spanische Ratspräsidentschaft hege jedoch keine entsprechenden Pläne, hieß es aus Ratskreisen.

Tipp: Mondfinsternis und Ausschlafen

Am späten Samstagabend kann man in Österreich außerdem eine partielle Mondfinsternis beobachten. Dabei werden maximal 13 Prozent des Mondes vom Kernschatten der Erde bedeckt sein. Beginn des Schattenspiels ist um 21.34, der Höhepunkt soll um 22.14 erreicht sein. Experten bewerten das Ereignis als Höhepunkt des Astronomiejahres 2023.

Wer sich die Mondfinsternis also ansehen möchte, kommt dank der Zeitumstellung dieses Wochenende trotzdem auf ausreichend Schlaf. (APA, red, 28.10.2023)